MLB: Maikel García cierra la semana a las puertas de una gran cifra redonda en su carrera

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Los Reales de Kansas City sufrieron sobre el final para lograr la victoria, por 6 a 5, en la jornada de este domingo en casa de los Mellizos de Minnesota. Pero más allá de eso, la buena noticia para la organización fue que el bate de Maikel García volvió a producir.

Para esta ocasión, el grandeliga venezolano disparó un sencillo luego de cuatro turnos, además de una carrera anotada, una impulsada y una base por bolas.

La afortunada conexión sucedió en la parte alta del quinto episodio. Con dos compañeros en base, el de La Sabana pegó un rodado hacia los lados del jardín derecho que fue desviada por el intermedista Luke Keaschall, algo que le permitió a Carter Jensen anotar desde la intermedia la carrera que rompía el empate. Poco después anotó gracias a un jonrón de Starling Marte.

Recordemos que Maikel García tuvo varias días de ausencia por un inconveniente físico, y no fue sino hasta el pasado 4 de junio cuando regresó a la acción. Por los momentos sus estadísticas señalan .266 de promedio producto de 62 imparables en 233 turnos, con 15 dobles, un triple, tres jonrones, 23 impulsadas, 29 anotadas y .705 de OPS.

Los 500 hits esperan por Maikel

La gran cifra redonda que está por concretar Maikel García tiene que ver con los imparables. Y es que luego de la jornada de este domingo cuenta con 498, por lo que será cuestión de pocos turnos para que alcance los 500 hits de por vida en la MLB.

Una vez lo haga se convertirá en el pelotero venezolano número 84 en dicha lista y, además, quedará a muy poca distancia de Omar Narváez (509) en la siguiente casilla.