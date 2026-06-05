MLB: Maikel García evita la lista de lesionados y reaparece con un turno clave en Minnesota

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La lluvia retrasó por varios minutos el compromiso en el Target Field donde Reales de Kansas City y Mellizos de Minnesota iniciaron su serie de cuatro juegos. Y es que de no ser por esa eventualidad climática y por el marcador igualado en la recta final, probablemente Maikel García hubiese cumplido su quinto juego seguido sin actividad.

Kansas City sonríe con el regreso de Maikel

Como muchos recordarán, el grandeliga venezolano no veía acción desde el pasado 30 de mayo cuando sufrió una lesión en el tendón de la corva. Pero afortunadamente para él y la organización, el inconveniente no fue tan grave como para ingresar a la lista de lesionados.

Justamente, Maikel García tuvo algo de movilidad previo al choque de este jueves, corriendo y agarrando rodados en el infield ante la mirada del cuerpo médico del equipo. Al final, ellos dieron el visto bueno para que tuviera una próxima evaluación el viernes.

El detalle es que el manager Matt Quatraro no quiso esperar tantas horas y optó por darle un turno como emergente en la parte alta del noveno episodio, con hombres en posición anotadora y un out.

Fue entonces cuando el Barrendero hizo gala de su paciencia en el plato y no se embarcó con ningún pitcheo malo, consiguiendo una base por bolas para llenar las almohadillas. Luego de un sencillo de Josh Rojas que lo llevó hasta la intermedia, el dirigente lo reemplazó por un corredor emergente, ya que no vio la necesidad de forzarlo más con la ventaja en la pizarra.

Con esta breve aparición, el venezolano ha logrado embasarse en 12 de sus últimos 15 compromisos, demostrando de esa manera la importancia que tiene en la ofensiva de los Reales.

Números de Maikel García en la temporada 2026 de la MLB