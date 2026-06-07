MLB: Andrés Giménez, la inesperada grúa de Toronto en 2026

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Desde su llegada a las Grandes Ligas en el año 2020, Andrés Giménez se ha caracterizado por ser uno de los mejores jugadores defensivamente hablando de todo el beisbol, pero con habilidades no tan productivas con el madero. Sin embargo, en lo que va de 2026, las cosas han dado un giro más que interesante para él.

El shortstop venezolano no ha tenido su campaña más consistente en el apartado ofensivo del juego, pero curiosamente, sí ha sido un bateador tremendamente oportuno para los Azulejos de Toronto, que han gozado de una inesperada pero bienvenida productividad del toletero criollo, quien de hecho, es uno de los mejores remolcadores de todo el equipo en esta casi cumplida primera mitad de la temporada.

Andrés Giménez, la grúa de Toronto

Contra todo pronóstico, en un lineup con nombres del calibre de Vladimir Guerrero Jr., George Springe, Daulton Varsho o Jesús Sánchez, el venezolano Andrés Giménez se alza como el segundo jugador de Toronto con más carreras remolcadas en lo que va de la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

En 206 turnos al bate, el oriundo de Barquisimeto suma 29 rayitas empujadas, y en su equipo solo es superado por el japonés Kazuma Okamoto, quien tiene 35. Además, Giménez está a tan solo seis remolcadas de las 35 que consiguió en 329 turnos, lo que demuestra una marcada evolución en este aspecto de su juego.

Es importante resaltar que la clave de estos números ha sido lo bien que batea Andrés Giménez con corredores en posición anotadora, ya que en dicha situación sostiene un average de .280, con 14 hits en 50 turnos, logrando 22 de sus 29 empujadas en esta situación. Un bateador "clutch" que ha causado sorpresa en Toronto.