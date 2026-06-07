MLB: Andy Pages puede ser la gran sorpresa del Juego de Estrellas

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Andy Pages se ha convertido en una realidad para Dodgers de Los Ángeles. El cubano ha mostrado su nivel más superlativo en la temporada, siendo el arma secreta de los angelinos. De hecho, podría ser la gran sorpresa entre las votaciones al Juego de Estrellas 2026.

La temporada de Pages está siendo realmente espectacular. El cubano se posiciona como el jugador más peligroso de Dodgers, exhibiendo una consistencia ofensiva élite. Su impacto inmediato ha transformado por completo la dinámica del lineup angelino en lo que va de campaña.

Sus estadísticas son irrefutables entre jardineros de Liga Nacional: #1 en impulsadas, #2 en hits y dobles, #3 en jonrones. Además, es top 10 en PRO, SLG y OPS. Registros que dicho sea de paso lo convierten en un fuera de serie incluso en el poderoso lineup de Dodgers de Los Ángeles.

En ese contexto, el cubano que es parte oficial de las votaciones al Juego de Estrellas 2026; podría ser una de las grandes sorpresas, llevándose muchos más votos de lo que se espera originalmente. Andy solo por rendimiento merece ser parte de la fiesta grande de MLB.

Andy Pages: el factor diferencial de la ofensiva de Dodgers

Andy Pages es uno de los peloteros con más nivel de Dodgers de Los Ángeles en 2026. El cubano no solo está mostrando que tiene un lugar de honor en la ofensiva del equipo; también es líder de muchos departamentos importantes en un lineup cargado de puras estrellas.

Pages en la ofensiva de Dodgers es decisivo en cada encuentro: #1 en juegos, #1 en turnos, #3 en anotadas, #1 en hits, #1 en dobles, #3 en triples, #1 en jonrones, #1 en impulsadas, #6 en boletos, #1 en bases robadas, #2 en PRO, #6 en OBP, #2 en SLG y #3 en OPS.

Sorprende ya que en el equipo tiene compañeros como: Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman, Max Muncy y Teoscar Hernández por nombrar alguno de los peloteros más importantes del club. El cubano se ha ganado con creces ser uno de los referentes del equipo.

Números de Andy Pages con Dodgers en 2026

Andy Pages está desarrollando la mejor temporada de su carrera en Grandes Ligas. El cubano dirá presente en el Juego de Estrellas 2026 gracias a un rendimiento superlativo de su juego en ambos lados del terreno. Pages es una de las gratas sorpresas de la temporada.

Números de Pages en 2026:

- 65 juegos, 247 turnos, 38 anotadas, 70 hits, 15 dobles, 1 triple, 14 jonrones, 53 impulsadas, 17 boletos, 52 ponches, 7 bases robadas, .283 PRO, .330 OBP, .522 SLG; .852 OPS