MLB abre las votaciones para el Juego de Estrellas 2026: Estos son los venezolanos nominados

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El conteo regresivo para el Juego de Estrellas 2026 de las Grandes Ligas no se detiene. Si bien todavía quedan varias semanas para que este evento se convierta en el centro de atención de la temporada 2026, la MLB ya abrió el proceso de votaciones para que los fanáticos elijan a sus peloteros favoritos.

Venezuela siempre presente en el Juego de Estrellas

Para esta primera fase de las elecciones, hasta un total de 25 peloteros venezolanos se encuentran disponibles en la boleta. Estos se dividen en 10 de la Liga Americana y 15 de la Liga Nacional.

Estas votaciones determinarán a los ocho jugadores de posición y al bateador designado que estarán en el lineup inicial de ambos circuitos para el Juego de Estrellas. Recordemos que este compromiso se realizará en el Citizens Bank Park de Filadelfia el 14 de julio.

Para votar por los peloteros venezolanos deberás ingresar al enlace de MLB y posteriormente elegir un jugador por liga y por posición. La primera fase de las votaciones será del 3 al 25 de junio y se podrá votar hasta cinco veces al día.

Peloteros venezolanos nominados al Juego de Estrellas 2026 de la MLB

Liga Americana

Salvador Pérez | C

Carlos Narváez | C

Willson Contreras | 1B

José Altuve | 2B

Gleyber Torres | 2B

Maikel García | 3B

Oswald Peraza | 3B

Brayan Rocchio | SS

Andrés Giménez | SS

Wilyer Abreu | OF

Liga Nacional