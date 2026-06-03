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MLB abre las votaciones para el Juego de Estrellas 2026: Estos son los venezolanos nominados

De los 25 peloteros venezolanos disponibles para las votaciones, un total de 15 hacen vida en la Liga Nacional

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 03 de junio de 2026 a las 06:57 pm
MLB abre las votaciones para el Juego de Estrellas 2026: Estos son los venezolanos nominados
Foto: MLB
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El conteo regresivo para el Juego de Estrellas 2026 de las Grandes Ligas no se detiene. Si bien todavía quedan varias semanas para que este evento se convierta en el centro de atención de la temporada 2026, la MLB ya abrió el proceso de votaciones para que los fanáticos elijan a sus peloteros favoritos.

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Para esta primera fase de las elecciones, hasta un total de 25 peloteros venezolanos se encuentran disponibles en la boleta. Estos se dividen en 10 de la Liga Americana y 15 de la Liga Nacional.

Estas votaciones determinarán a los ocho jugadores de posición y al bateador designado que estarán en el lineup inicial de ambos circuitos para el Juego de Estrellas. Recordemos que este compromiso se realizará en el Citizens Bank Park de Filadelfia el 14 de julio.

Para votar por los peloteros venezolanos deberás ingresar al enlace de MLB y posteriormente elegir un jugador por liga y por posición. La primera fase de las votaciones será del 3 al 25 de junio y se podrá votar hasta cinco veces al día.

Peloteros venezolanos nominados al Juego de Estrellas 2026 de la MLB

Liga Americana

  • Salvador Pérez | C
  • Carlos Narváez | C
  • Willson Contreras | 1B
  • José Altuve | 2B
  • Gleyber Torres | 2B
  • Maikel García | 3B
  • Oswald Peraza | 3B
  • Brayan Rocchio | SS
  • Andrés Giménez | SS
  • Wilyer Abreu | OF

Liga Nacional

  • William Contreras | C
  • Francisco Álvarez | C
  • Freddy Fermín | C
  • Gabriel Moreno | C
  • Keibert Ruiz | C
  • Pedro Pagés | C
  • Ildemaro Vargas | 1B
  • Luis Arráez | 2B
  • Javier Sanoja | 3B
  • Luis Rengifo | 3B
  • Ezequiel Tovar | SS
  • Ronald Acuña Jr. | OF
  • Jackson Chourio | OF
  • Eugenio Suárez | DH
  • Moisés Ballesteros | DH

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