MLB: William Contreras inicia cuenta regresiva para el primer hito de su carrera

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William Contreras en las últimas temporadas se ha convertido en un referente de Cerveceros de Milwaukee. Su rendimiento está siendo impresionante con un nivel bastante regular. En esa línea, el venezolano se acerca cada vez más al primer hito importante en Grandes Ligas.

Contreras en la victoria 7-1 de Cerveceros sobre Rockies de Colorado registró: 5 turnos, 1 anotada, 2 hits, 1 jonrón, 1 impulsada. Con ese cuadrangular alcanzó los 90 en su carrera y acecha los 100 en Las Mayores. Lo que sería el primer gran hito en sus 7 temporadas en la liga.

El venezolano proyecta solo 13 cuadrangulares en 2026, lo que es una cifra bastante baja; tomando en cuenta lo que venia produciendo en años anteriores. Sin embargo, el jugador de 28 años cuando logra entrar en racha, se enciende de tal forma que puede generar números brutales.

William Contreras: Top 3 en la ofensiva de Cerveceros de Milwaukee

William Contreras se ha consolidado como un pelotero integral, destacando en todas las facetas del juego. Su labor defensiva recibe notas altas, especialmente por su capacidad para proteger las bases ante intentos de robo, otorgando seguridad absoluta al cuerpo de lanzadores.

En el aspecto ofensivo, el venezolano exhibe un rendimiento de nivel élite que le permite posicionarse firmemente en el top 3 de las estadísticas de Cerveceros de Milwaukee. Su consistencia en el plato y habilidad para conectar batazos lo convierten en referente ofensivo.

Más allá de los números, su presencia en el lineup es determinante para la estructura del equipo. Contreras no solo aporta, también garantiza una producción ofensiva sostenida, transformándose en una pieza inamovible que contagia a sus compañeros.

Números de William Contreras con Cerveceros en 2026