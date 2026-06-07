MLB: Ranger Suárez luce impecable en su presentación contra los Yankees

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Ranger Suárez estaba destinado a protagonizar una salida de calidad en el Yankee Stadium, y así hizo. Como muchos recordarán, el zurdo estaba pautado para la jornada del sábado por la noche, pero debido al mal clima en la ciudad el juego debió posponerse.

Por ende, para esta cita dominical el de Pie de Cuesta cumplió con creces sus labores en beneficio de las Medias Rojas de Boston. Si bien salió sin decisión, su impecable línea de trabajo ante los Yankees de Nueva York fue de 6.1 innings en los que toleró seis imparables y una rayita, sin boletos y con seis abanicados.

Ranger cumplió una vez más

Ranger Suárez vs Cam Schlittler fue el duelo pautado para cerrar esta imperdible serie. Al final ambos cumplieron de gran manera, al punto de dominar con facilidad a sus respectivos rivales.

En el caso del venezolano, su actuación inició con eficacia y agresividad, retirando de manera seguida a los nueve bateadores del lineup. Esta racha la cortó Paul Goldschimdt en el inicio del cuarto capítulo con un sencillo, algo que calcaron Cody Bellinger y Trent Grisham para amenazarlo con las bases llenas.

Si bien Ranger salió ileso de esa situación, en el quinto no pudo evitar que los del Bronx inauguraran la pizarra. Allí, José Caballero conectó un doble, lo que le permitió minutos más tarde pisar el home gracias a un hit de Goldschimdt.

Luego de esa pequeña mancha, y tras el empate con la firma de Willson Contreras, Ranger Suárez colgó otro cero en el sexto y retiró a Jazz Chisholm Jr. en el séptimo con un ponche para cerrar su actuación. Al final, el marcador señaló un 6 a 1 favorable a los Yankees.

Como dato curioso, esta fue la segunda presentación de la temporada del venezolano en la que permitió una anotación y, justamente, en la anterior (el 19 de mayo contra Reales de Kansas City) también quedó sin decisión.

Números de Ranger Suárez en la temporada 2026 de la MLB