MLB: Willson Contreras se adueña del Yankee Stadium

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Willson Contreras está afianzado en Medias Rojas de Boston como uno de sus líderes ofensivos. Sus números, rendimiento y lo oportuno que terminan siendo sus batazos lo convierten en el eje del equipo. Su última actuación contra Yankees de Nueva York lo dejó en evidencia.

Contreras en la victoria 5-3 de Red Sox contra Yankees registró: 4 turnos, 1 anotada, 2 hits, 1 jonrón, 3 impulsadas, 1 ponche. Con esos números fue determinante para lograr la victoria en una temporada complicada para toda la organización por su mal estado de forma.

Willson no solo está siendo un líder ofensivo, también es ese veterano que levanta la voz en el club house para poner las cosas claras. Esta temporada el pitcheo y la ofensiva han sido un desastre. Sin embargo, el venezolano intenta mantener a todos enfocados con su ritmo.

Red Sox: ¿Vendedores o compradores en la fecha límite de cambios?

Craig Breslow (jefe de operaciones de beisbol) habló sobre las necesidades de Red Sox en su mal momento: "Tenemos que seguir nuestro propio camino. Asegurarnos de poner orden en nuestra casa, jugar mejor y ganar partidos, entonces podremos determinar nuestra posición".

En líneas generales no parece que habrán movimientos positivos de cara a la fecha límite de cambios. De hecho, se cree que podrían salir jugadores para comenzar una pequeña reconstrucciones de cara a las próximas temporadas, donde puedan competir con sus armas.

Números de Willson Contreras con Red Sox en 2026

Willson Contreras está desarrollando una de sus mejores campañas en Grandes Ligas. Ha despertado a nivel ofensivo y puede terminar la temporada con números impresionantes. El venezolano es el bate de poder que necesitaba Medias Rojas de Boston desde hace muchos años.

Números de Contreras en 2026:

- 60 turnos, 211 turnos, 29 anotadas, 63 hits, 8 dobles, 2 triples, 13 jonrones, 38 impulsadas, 25 boletos, 62 ponches, 1 base robada, .299 PRO, .394 OBP, .540 SLG, .934 OPS