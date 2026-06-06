MLB: Willson Contreras bombardea a los Yankees con un descomunal jonrón

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La presencia venezolana se está haciendo notar en una nueva edición del clásico enfrentamiento entre Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York. Para esta cita que se desarrolla en el Yankee Stadium, el poder de Willson Contreras enmudeció a los presentes luego de un descomunal jonrón.

Esto sucedió a la altura del quinto episodio, justo después de que Wilyer Abreu se embasara con un sencillo. Fue entonces cuando el carabobeño pescó un lanzamiento bajito del abridor Ryan Weathers, un cambio para ser más preciso, y disparó un elevado que aterrizó por todo el jardín izquierdo.

De esa manera, Willson Contreras aumentó la ventaja de Boston con su cuadrangular número 13 de la temporada. Vale mencionar que previamente, en el tercer inning, había remolcado una rayita con un sencillo.

Willson no fue el único bombardero en el Bronx

Una entrada antes del bombazo de Willson Contreras, el otro venezolano que también protagonizó un largo batazo fue Andruw Monasterio, quien sumó su segundo de la campaña.

En su caso le dio con todo a una recta adentro para también desaparecerle la bola a Weathers por la pradera izquierda. Para ese entonces Boston se iba arriba 3 a 1 sobre los Yankees.