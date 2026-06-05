MLB: ¿Cuántos abridores venezolanos han iniciado un juego Boston vs Yankees?

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Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York iniciarán este viernes un nuevo capítulo de su histórica rivalidad, la segunda serie de la temporada 2026 para ser específicos. Pero no será sino hasta el sábado 6 de junio cuando un venezolano tome el protagonismo desde el montículo: Ranger Suárez.

El oriundo de Pie de Cuesta ha vivido unos meses de muchos altibajos, ya que si bien se le ha visto sólido en varias presentaciones, algunos inconvenientes físicos no le han permitido sacar a relucir toda su calidad.

Para esta cita que se desarrollará en el Yankee Stadium, Ranger Suárez llegará con marca de dos victorias y tres derrotas, 3.38 de efectividad, 1.16 de WHIP, 19 bases por bolas y 57 ponches luego de 58.2 innings de labor.

Ranger, el sexto integrante del club

Justamente, el zurdo venezolano ya se midió ante los neoyorquinos en la presente temporada. En aquel 22 de abril permitió cuatro carreras en 4.2 innings, quedándose al final con la derrota. De esa manera se convirtió en el sexto abridor venezolano que ha podido iniciar un duelo entre Medias Rojas y Yankees.

Previo a él lo hizo Martín Pérez, también con Boston, en cinco ocasiones repartidas entre las temporadas 2020 y 2021. Una temporada antes, en 2019, Jhoulys Chacín tuvo una única presentación contra los del Bronx.

Por su parte, los dos abridores venezolanos con más aperturas con el uniforme de las Medias Rojas ante los Yankees son Eduardo Rodríguez, con un total de 21 entre las campañas 2015 y 2021; y Félix Doubront, con 10 entre 2010 y 2014.

Finalmente, Freddy García ha sido el único brazo criollo que ha defendido la causa de Nueva York en estos duelos contra Boston. Entre las zafras 2011 y 2012 abrió en seis oportunidades.