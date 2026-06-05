MLB: Jackson Chourio se codea con los mejores venezolanos desde su debut

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El 29 de marzo de 2024, Jackson Chourio hizo su estreno en el beisbol de las Grandes Ligas, con el uniforme de los Cerveceros de Milwaukee, equipo que confió en él y que lo tuvo durante mucho tiempo como su prospecto más importante. Desde entonces, el zuliano ha marcado pauta entre los criollos dentro del mejor beisbol del mundo.

Como toletero de los Cerveceros de Milwaukee, el marabino ha sabido responder y estar a la altura de la situación desde su debut, siendo constantemente un pelotero productivo e importante para su organización. Tan buena sido su irrupción que, si revisamos los números de los toleteros venezolanos desde sus debut, podremos darnos cuenta de que está entre la élite absoluta de nuestro país.

Jackson Chourio marca la pauta

Y es que, en efecto, lo que ha logrado Jackson Chourio desde su debut en las Grandes Ligas no es poca cosa. Si comparamos a todos los bateadores venezolanos desde el debut de Chourio, el jardinero de Milwaukee es sexto en imparables (326), sexto en cuadrangulares (46) y cuarto en carreras remolcadas (173).

En hits, solo lo superan Salvador Pérez (349), Maikel García (363), William Contreras (377), José Altuve (381) y Luis Arráez (457). En vuelacercas, está por detrás de Willson Contreras (47), Anthony Santander (50), José Altuve (50), Salvador Pérez (66) y Eugenio Suárez (83). Finalmente, en remolcadas nada más está por debajo de William Contreras (205), Salvador Pérez (230) y Eugenio Suárez (234).

De esta manera, se pude decir con toda certeza que Jackson Chourio ha sido uno de los mejores bateadores venezolanos de los últimos tres años, lo que es impresionante para un jugador que recíén cumplió 22 años de edad. Sin duda, es acertado decir que el cielo es el límite para su enorme talento.