MLB: Shohei Ohtani desafía los límites de la historia en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani es un superdotado para el mundo del beisbol en general. El japonés lanza y batea a un nivel élite desde que debutó en Grandes Ligas. De hecho, su última actuación con Dodgers de Los Ángeles lo llevó a igualar una marca que no se veía desde 1964.

La reciente actuación de Ohtani destaca como un hito sin precedentes en la era moderna del béisbol profesional. Al lanzar 6.0 entradas en blanco y embasarse 5 veces en un mismo encuentro, el japonés se convirtió en el primer jugador en lograr la estadística en 62 años.

Este nivel de excelencia había sido alcanzado anteriormente por apenas tres peloteros desde 1900: Hod Eller en 1920, Mel Parnell en 1951 y Mel Stottlemyre en 1964. La capacidad del japonés para dominar ambos roles en un mismo compromiso lo sitúa en una categoría histórica.

Además, esta no es la primera vez que el estelar jugador logra tal hazaña, pues ya lo había conseguido el 15 de mayo de 2023. Con este registro, Shohei se une a otro selecto grupo: Mel Parnell, Wes Ferrell y Jimmy Callahan como los únicos en lograrlo en múltiples ocasiones.

Shohei Ohtani y su temible amenaza obliga a medidas desesperadas

Shohei Ohtani es uno de los peloteros más temibles de Grandes Ligas en la actualidad. El japonés a lo largo de su carrera se ha convertido en una máquina para generar daño ofensivamente. En ese contexto, D-backs temieron lo peor y tomaron una medida desespera en su último duelo.

Ohtani en la victoria 6-5 de Dodgers de Los Ángeles contra Arizona registró: 4 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 1 doble, 1 triple, 2 impulsadas, 1 boleto, 1 boleto intencional, 1 ponche. Con ese boleto intencional los rivales rompieron una racha de 26 juegos sin otorgárselo al japonés.

El miedo de D-backs a un batazo de Shohei estuvo justificada: en su primer turno dio doble, en su segundo turno tuvo un triple; en su tercer turno salio con un roletazo y en el cuarto con hombre en tercera le dieron el boleto intencional para evitar un mal mayor, aunque no funcionó.

Números de Shohei Ohtani con Dodgers en 2026

- Pitcheo: 10 juegos, 10 aperturas, 6-2, 0.74 ERA, 61.0 entradas, 30 hits, 5 carreras limpias, 2 jonrones, 18 boletos, 67 ponches, 0.79 WHIP

- Ofensivo: 61 juegos, 219 turnos, 41 anotadas, 66 hits, 14 dobles, 2 triples, 10 jonrones, 33 impulsadas, 42 boletos, 60 ponches, 6 bases robadas, .301 PRO, .420 OBP, .521 SLG, .941 OPS