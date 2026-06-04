Shohei Ohtani sella el tercer mejor arranque monticular de la historia

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La discusión sobre si Shohei Ohtani es el atleta más impresionante de la historia del deporte moderno sumó un nuevo y contundente capítulo. Cuando parecía que su capacidad para dominar las Grandes Ligas tanto con el madero como desde la loma ya no podía generar mayor asombro, el astro japonés ha decidido dinamitar los libros de contabilidad de la era moderna del béisbol con un arranque de temporada que roza la perfección absoluta.

Tras una soberbia exhibición de seis episodios sin carreras contra los Arizona Diamondbacks, en la que apenas permitió dos imparables y abanicó a seis rivales, Ohtani redujo su efectividad (ERA) en la campaña 2026 a un microscópico 0.74 luego de completar sus primeras 10 aperturas. La cifra no es un dato menor: representa el tercer promedio de carreras limpias admitidas más bajo para un lanzador abridor en ese lapso desde que la MLB comenzó a registrar oficialmente esta estadística en 1913.

El derecho de los Dodgers se ha plantado en una mesa ultra exclusiva donde solo se sientan leyendas en su estado más puro. El listón histórico sigue bajo el dominio de Jacob deGrom, quien en la temporada 2021 dejó una efectividad casi mítica de 0.56 con los Mets de Nueva York en sus primeros diez compromisos, seguido muy de cerca por el legendario lanzador dominicano y miembro del Salón de la Fama, Juan Marichal, quien paralizó los bates de la Liga Nacional en 1966 con una marca de 0.59 defendiendo a los Gigantes de San Francisco.

Lo que hace verdaderamente inverosímil la gesta de Ohtani en este 2026 es el contexto. Mientras deGrom y Marichal volcaron el cien por ciento de sus energías físicas y mentales a la lomita para lograr semejantes proezas, el nipón lo hace mientras castiga a los lanzadores contrarios como bateador designado titular de Los Ángeles, promediando por encima de .300 a la ofensiva y superando ya la doble decena de cuadrangulares en el año. Los bateadores rivales apenas le ligan para una famélica línea de .144 / .224 / .211 cuando se miden a sus envíos.

Con una foja de 6-2 y una relación de 67 ponches ante solo 18 pasaportes en 61 entradas lanzadas, Shohei Ohtani ha vuelto a inclinar la balanza en la carrera por el Jugador Más Valioso y se mete de lleno en la conversación por el premio Cy Young de la Liga Nacional. La era moderna del béisbol sigue buscando adjetivos para calificar a un espécimen único que, cada vez que salta al terreno de juego, hace ver las marcas de hace un siglo como simples metas de fin de semana.