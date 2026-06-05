MLB: Isaac Paredes surge como objetivo ideal para este contendiente

Suscríbete a nuestros canales

Isaac Paredes está desarrollando una gran temporada con Astros de Houston. El mexicano está bateando con solidez y con regularidad en un momento clave de la campaña 2026. De hecho, un equipo contendiente podría tenerlo en la mira para hacer un cambio importante.

El reconocido analista Jeff Passan ha señalado a Paredes como el objetivo ideal para reforzar a Yankees de Nueva York. El movimiento sería antes de la fecha límite de cambios, donde Astros podría tener nulas opciones de mantenerse en la lucha por la clasificación a postemporada.

Isaac registra un promedio de .238 con un OPS+ de 210 en sus primeros 58 encuentros con Houston. Dichas cifras son consideradas como una oportunidad de compra a la baja para un equipo que acaba de perder a Aaron Judge por larga data y que necesita reajustar el lineup.

Isaac Paredes suma su nombre a prestigioso club de mexicanos

Isaac Paredes es de los mexicanos con mejor presente en Grandes Ligas. No es un hecho, aislado, es una continuidad de su ritmo ofensivo desde que debutó en la liga. De hecho, con Astros de Houston está mostrando un gran nivel para entrar en un club de mexicanos en la liga.

Paredes alcanzó los 503 hits en su carrera en MLB; una marca que solo otros 9 peloteros nacidos en México han logrado en la historia. Isaac se une a un selecto grupo que lidera Vinny Castilla con sus 1884 inatrapables en su trayectoria, pero incluso podría seguir subiendo en la lista en 2026.

Top 10 peloteros nacidos en México con más hits en MLB:

Vinny Castilla: 1884 Jorge Orta: 1619 Aurelio Rodríguez: 1570 Bobby Ávila: 1296 Mel Almada: 706 Alex Treviño: 604 Juan Casto: 601 Erubiel Durazo: 547 Rubén Amaro Sr: 505 Isaac Paredes: 503

Números de Isaac Paredes con Astros en 2026

Isaac Paredes pese a no tener un gran ritmo de competición, si logra hacer contactos buenos. En esa línea, solo necesita ajustes para empezar a batear son solidez. Astros de Houston lo necesitan, para mejorar a nivel de equipo y lograr un lugar en la postemporada.

Números de Paredes en 2026:

- 58 juegos, 210 turnos, 24 anotadas, 50 hits, 10 dobles, 8 jonrones, 28 impulsadas, 22 boletos, 39 ponches, .238 PRO, .331 OBP, .400 SLG, .731 OPS