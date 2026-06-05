Spencer Jones es ascendido para suplir la baja de Aaron Judge

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La peor pesadilla de los New York Yankees de cara al verano se ha hecho realidad, obligando a la gerencia a mover sus piezas de manera drástica. Aaron Judge ha sido inhabilitado formalmente por un periodo estimado de un mes a mes y medio tras diagnosticársele una fractura por estrés en su costilla derecha, abriendo una vacante masiva en los jardines y en el corazón del orden al bate.

Ante la urgencia, la respuesta no se ha hecho esperar. Según informó Jack Curry de la cadena televisiva YES Network, la organización subirá desde Triple-A Scranton/Wilkes-Barre al prospecto de élite Spencer Jones, quien asumirá el puesto en el roster activo de Grandes Ligas de manera inmediata.

La decisión de acudir a Jones posee un fuerte componente simbólico y táctico. Con sus 2,01 metros de estatura (6'7"), Jones comparte exactamente la misma complexión física imponente que Judge. Aunque batea a la zurda, su tremendo poder bruto lo convirtió en la opción predilecta por encima de otras alternativas en las menores.

Este representará el segundo llamado del joven guardabosques a Las Mayores en la presente campaña, luego de debutar en mayo a raíz de otra lesión en los jardines (un esguince sufrido por Jasson Domínguez).

Rendimiento polarizado: El reto en el plato

El regreso de Spencer Jones a la Gran Carpa genera altas expectativas, pero también dudas metodológicas debido a sus tendencias ofensivas. Sus números recientes muestran dos caras muy distintas de una misma moneda:

Destrucción en Triple-A: En 33 juegos en las menores, Jones ha lucido dominante con una línea de .258/.366/.592 , sumando 11 cuadrangulares, 41 carreras impulsadas y un destacado OPS de .958.

Problemas con el ponche: El talón de Aquiles del jugador sigue siendo el contacto. Acumula 46 ponches en 142 apariciones en Triple-A, una debilidad que quedó totalmente expuesta en su primer ascenso a la MLB, donde bateó apenas para .167 con un astronómico 44.4% de tasa de ponches en 24 turnos.

Reemplazar la producción de un pelotero del calibre de Aaron Judge es una tarea matemáticamente imposible para un novato. No obstante, los Yankees no necesitan que Jones replique los números de MVP del capitán; la meta del mánager Aaron Boone es que el prospecto ofrezca turnos competitivos, solvencia defensiva y ráfagas de poder ocasional para mantener a flote el barco en la división más reñida de la Liga Americana mientras concluye la recuperación de sus estrellas heridas.