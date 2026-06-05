MLB: Brayan Bello y las tres razones para estar en Triple A

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Medias Rojas de Boston no está pasando por su mejor momento en Grandes Ligas. El equipo registra marca de 26-35 con 3.5 juegos de diferencia por el comodín en 2026. Además, una de sus apuestas más importantes en el pitcheo, fue bajado a Triple A por un pésima nivel.

Brayan Bello fue bajado a Triple A tras 6.34 de ERA en 8 aperturas en 2026. Y su principal problema es la pérdida total de su comando de pitcheo. Su recta que en 2025 promediaba consistencia en la zona baja, ahora queda peligrosamente en el centro para causar daño.

Bello registra una velocidad de salida promedio de 90.3 mph en su contra. Los rivales están haciendo contacto sólido al saber exactamente qué esperar. Además, tiene 26 bases por bolas en 61 entradas, lo que habla de su falta de precisión en cada pitcheo durante la temporada.

Dicha precisión lo convierte en un lanzador predecible y carente de variantes. Cuando el dominicano no puede ubicar su recta, recurre al slider para 'engañar', un patrón que conocen las ofensivas. El resultado es un 42.6% de batazos fuertes y un wOBA de .370 de sus rivales.

Brayan Bello: sus conteos negativos lo condenaron en 2026

Brayan Bello a lo largo de la temporada 2026 ha trabaja constantemente en conteos negativos (2-0, 3-1). Esto lo lleva a servir pitcheos en la zona sin movimiento ni engaño. Esto destruye el plan de pitcheo, el bateador sabe que debe conectar cualquier envío en cuenta a su favor.

Sin la amenaza del primer strike temprano, su curva y cambio pierden sorpresa, volviéndose inofensivos en lugar de ser sus armas para ponchar. Red Sox entiende esta situación y necesitan recuperarlo en Triple A. La idea es que vuelta fuerte para ayudar al equipo.



Números de Brayan Bello con Red Sox en 2026

La temporada 2026 es tranquilamente el peor año de Brayan Bello en Grandes Ligas. Sus números no son ni por asomo lo que ha estado desarrollando en los últimos años con Medias Rojas de Boston. De hecho, ya no se ve ese toque de Pedro Martínez que lo caracterizaba.

Números de Bello en 2026:

- 12 juegos, 8 aperturas, 2-6, 6.34 ERA, 61.0 entradas, 78 hits, 43 carreras limpias, 10 jonrones, 24 boletos, 44 ponches, 1.67 WHIP