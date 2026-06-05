MLB: Dominicano Brayan Bello recibe dura noticia de los Medias Rojas

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La paciencia en las Grandes Ligas tiene un límite, y para los Medias Rojas de Boston, ese límite llegó el jueves por la noche. Tras una secuencia de aperturas fallidas y una efectividad que no deja de aumentar, la gerencia de la franquicia de Massachusetts ha decidido enviar al lanzador derecho Brayan Bello a la sucursal de Triple A en Worcester.

La información, adelantada por el periodista Dan Roche de WBZ-TV, confirma el movimiento de la organización ante la crisis de resultados del serpentinero de 27 años.

El detonante de la medida ocurrió en el juego del jueves contra los Orioles de Baltimore. Bello permitió seis carreras limpias en la primera entrada, un castigo que sentenció el encuentro de forma prematura y que colmó la tolerancia del cuerpo técnico encabezado por Chad Tracy.

Estadísticas preocupantes en la rotación de Boston

Los números de Brayan Bello en la presente temporada justifican la determinación de la gerencia. A lo largo de 12 aperturas y 61 entradas lanzadas, el diestro acumula una efectividad de 6.34 y un WHIP de 1.67. Estos registros distan de los estándares requeridos para un abridor en la División Este de la Liga Americana.

La inconsistencia con el comando de sus lanzamientos y la vulnerabilidad ante bateadores rivales en los primeros episodios se convirtieron en una tendencia insostenible para un equipo que compite por puestos de postemporada. En Worcester, Bello buscará realizar ajustes y recuperar la confianza en sus pitcheos abriendo juegos sin la presión diaria de las Mayores.

El reemplazo en el roster de Grandes Ligas

Para cubrir la vacante en el cuerpo de lanzadores, la gerencia de Boston planea incorporar oficialmente este viernes al zurdo Joe La Sorsa. Este movimiento busca dar profundidad al cuerpo de relevistas o reestructurar la rotación abridora según las necesidades inmediatas del equipo.

La firme postura de Brayan Bello sobre su rol

A pesar del descenso y de los cuestionamientos de la prensa sobre su idoneidad en la rotación, Bello mantiene una postura defensiva respecto a su función en el montículo. El dominicano rechazó de manera categórica las sugerencias de una transición al bullpen como solución a sus problemas actuales.

Bello argumentó que su historial de éxito se ha desarrollado exclusivamente como abridor y atribuyó su rendimiento actual a una mala racha general, descartando que el rol sea el factor determinante de sus dificultades en las Grandes Ligas.

"En primer lugar, dejen de hablar del bullpen y de abrir juegos. Siempre he sido abridor y, cuando he tenido éxito como abridor, nadie ha cuestionado si tengo que estar en el bullpen o abriendo juegos. Así que, empezando por ahí, dejen esa conversación, simplemente estoy teniendo una mala temporada", declaró el lanzador antes de confirmarse su envío a las ligas menores.