MLB: Aaron Judge se perderá un tiempo considerable

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Nueva York se paraliza ante la peor noticia posible para su ofensiva. Aaron Judge ha sido diagnosticado con una fractura por estrés en la caja torácica derecha, una lesión que lo apartará de los terrenos de juego por un mínimo de cuatro a seis semanas antes de recibir una nueva evaluación médica.

Aunque la organización de los Yankees de Nueva York emitió un comunicado donde asegura que el jardinero de 34 años se espera que regrese en algún momento de la presente campaña, el panorama real es mucho más complejo. Este diagnóstico descarta al capitán para la primera mitad del año y sitúa su retorno definitivo, con suerte, hacia el mes de agosto.

Duro golpe a Nueva York

La baja del Jugador Más Valioso desarma por completo el corazón de la alineación neoyorquina. Judge no ve acción desde el pasado 31 de mayo, y su ausencia ya se siente en la producción de carreras. La gerencia y el cuerpo técnico se ven obligados a mover sus piezas de forma drástica para intentar mitigar una pérdida que altera las aspiraciones del equipo en la división.

A corto plazo, la rotación en los jardines y el cuadro interior sufrirá modificaciones constantes. José Caballero y Max Schuemann han comenzado a absorber la mayor cantidad de tiempo de juego en el jardín derecho. Paralelamente, la presión aumentará sobre Anthony Volpe en el campocorto, quien deberá asumir un rol de mayor liderazgo ofensivo durante este bache.

Las opciones de los Yankees para cubrir la baja de Judge

La directiva no puede quedarse de brazos cruzados si planea mantener el ritmo competitivo. El plan de contingencia de los Yankees incluye mirar tanto a su lista de lesionados como a las sucursales de las Ligas Menores para reestructurar el plantel.

El esperado regreso de Jasson Domínguez

La luz al final del túnel para los aficionados del Bronx podría ser el retorno de Jasson Domínguez. Una vez que el prospecto dominicano sea activado de la lista de lesionados, se perfila como el candidato natural para adueñarse de un puesto regular en los jardines, aportando la energía y el talento que la alineación necesita con urgencia.

La alternativa de Spencer Jones

Si la recuperación de Domínguez se prolonga, la gerencia contempla seriamente la promoción de Spencer Jones. El parón prolongado de Judge abre una ventana de oportunidad para que Jones demuestre sus condiciones en el máximo nivel, acelerando un debut que muchos analistas proyectaban para más adelante en el año.