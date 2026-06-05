Willson Contreras explota en MLB 2026: Su ofensiva más letal en años

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Willson Contreras atraviesa uno de los mejores momentos ofensivos de su carrera reciente. El receptor venezolano ha vuelto a exhibir su poder con el bate y actualmente mantiene un ritmo jonronero que no alcanzaba desde la temporada 2019, una señal clara de que ha recuperado la capacidad de castigar a los lanzadores con frecuencia y consistencia.

En la jornada de este jueves, el primera base se afianzó como el líder en cuadrangulares entre sus compatriotas con su duodécimo bambinazo de la campaña, siendo una conexión que se perdió de vista por el encima del 'Monstruo Verde' a 100.2 millas por hora y recorrió 403 pies de distancia. Sin embargo, el criollo no pudo evitar el revés de Boston Red Sox (8x2) ante Baltimore Orioles.

Después de algunas campañas marcadas por lesiones y altibajos en su producción, el pelotero venezolano ha logrado reencontrarse con su mejor versión ofensiva. Su desempeño en 2026 refleja una combinación de salud, confianza y ajustes en el plato que le han permitido incrementar su impacto dentro de la alineación. Cada cuadrangular que conecta fortalece una temporada que ya figura entre las más destacadas de los últimos años para el venezolano.

Willson Contreras encaminado a tope personal de jonrones

La recuperación de su poder resulta especialmente significativa si se compara con sus registros recientes. No solo está produciendo carreras para su equipo, sino que también está elevando sus números de slugging y extrabases a niveles que recuerdan a los mejores momentos de su trayectoria en las Grandes Ligas. Su capacidad para cambiar el rumbo de un partido con un solo swing ha vuelto a convertirse en una de sus principales armas.

A medida que avanza la temporada, Contreras se perfila para superar varias de sus marcas ofensivas de los últimos años. Si mantiene este ritmo de cuadrangulares, podría firmar su mejor campaña desde 2019, donde desapareció 24 pelotas con Cachorros de Chicago.

Además de coleccionar 12 vuelacercas en lo que va de temporada, el inicialista se ha consolidado como uno de los bates más peligrosos de los Medias Rojas con promedio al bate de .295, 35 remolcadas, 28 anotadas, 61 imparables, .392 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .919 en 59 juegos.