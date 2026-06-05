MLB: Así queda la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Se acerca poco a poco el final de la primera parte de la temporada 2026 y tras los resultados de la jornada de este jueves, 4 de junio, es importante chequear cómo marcha la tabla de posiciones.

Los Bravos de Atlanta cayeron en la jornada de ayer, pero se mantienen como el equipo con más triunfos en lo que va de torneo. Ellos y los Dodgers de Los Angeles son los únicos con 40 o más triunfos.

Así están las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (42-21) Phillies de Philadelphia (33-29) Nacionales de Washington (31-32) Marlins de Miami (29-34). Mets de Nueva York (27-35).

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (37-23) Piratas de Pittsburgh (34-29) Cardenales de San Luis (32-28) Cachorros de Chicago (33-40) Rojos de Cincinnati (31-30).

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (40-23) Cascabeles de Arizona (33-29) Padres de San Diego (32-29) Gigantes de San Francisco (25-38) Rockies de Colorado (24-39).

Así están las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Rays de Tampa Bay (36-23) Yankees de Nueva York (37-25) Azulejos de Toronto (30-33) Orioles de Baltimore (30-33) Medias Rojas de Boston (26-35).

División Central:

Guardianes de Cleveland (36-28) Medias Blancas de Chicago (33-29) Mellizos de Minnesota (29-35) Reales de Kansas City (25-38) Tigres de Detroit (25-38).

División Oeste: