MLB: Mira los resultados en la jornada de este jueves, 4 de junio

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Durante este jueves, 4 de junio se llevó a cabo una nueva jornada de las Grandes Ligas y evidentemente, chequearemos cómo quedaron los resultados en las distintas plazas donde se jugó pelota.

Los bates latinos nuevamente se hicieron presentes, iniciando por los venezolanos Jackson Chourio, quien conectó un par de vuelacercas y Willson Contreras, volándose también la barda por encima del "monstruo verde" del Fenway Park.

Resultados de la MLB este jueves:

- Padres de San Diego 4 Phillies de Philadelphia

- Orioles de Baltimore 8-2 Medias Rojas de Boston

- Guardianes de Cleveland 1-2 Yankees de Nueva York

- Gigantes de San Francisco 12-9 Cerveceros de Milwaukee

- Azulejos de Toronto 7-2 Bravos de Atlanta

- Reales de Kansas City 8-6 Mellizos de Minnesota

- Atléticos de Oakland 6-7 Cachorros de Chicago

- Piratas de Pittsburgh 5-1 Astros de Houston

- Dodgers de Los Angeles 2-3 Cascabeles de Arizona.

El resto de las franquicias gozó de una jornada libre.