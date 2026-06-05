MLB: Así se jugará la jornada de este viernes, 5 de junio

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Hoy es viernes y en el mejor beisbol del mundo lo saben. Por esa razón, prepararon una jornada repleta de compromisos, los cuales te mostraremos a continuación, para que puedas hacerle seguimiento a tu equipo favorito.

En esta ocasión, habrá dos lanzadores en acción: Jesús Luzardo con Phillies de Philadelphia y Martín Pérez con Bravos de Atlanta, dos brazos que apuntan a una buena salida.

Juegos para hoy en la MLB:

- Gigantes de San Francisco (Robbie Ray) vs Cachorros de Chicago (Edward Cabrera) 2:20 p.m.

- Medias Blancas de Chicago (Anthony Kay) vs Phillies de Philadelphia (Jesús Luzardo) 6:40 p.m.

- Marineros de Seattle (Bryan Woo) vs Tigres de Detroit (Framber Valdez) 6:40 p.m.

- Medias Rojas de Boston (Sonny Gray) vs Yankees de Nueva York (Ryan Weathers) 7:05 p.m.

- Orioles de Baltimore (Brandon Young) vs Azulejos de Toronto (Trey Yesavage) 7:07 p.m.

- Rays de Tampa Bay (Drew Rasmussen) vs Marlins de Miami (Ryan Gustó) 7:10 p.m.

- Piratas de Pittsburgh (Micth Keller) vs Bravos de Atlanta (Martín Pérez) 7:15 p.m.

- Atléticos de Oakland (Jack Perkins) vs Astros de Houston (Peter Lambert) 8:10 p.m.

- Rojos de Cincinnati (Brady Singer) vs Cardenales de San Luis (Kyle Leahy) 8:15 p.m.

- Guardianes de Cleveland (Parker Messick) vs Rangers de Texas (Kumar Rocker) 8:15 p.m.

- Reales de Kansas (Michael Wacha) vs Mellizos de Minnesota (Zebby Matthews) 8:15 p.m.

- Cerveceros de Milwaukee (Brandon Sproat) vs Rockies de Colorado (Ryan Feltner) 8:40 p.m.

- Mets de Nueva York (Christian Scott) vs Padres de San Diego (Michael King) 9:40 p.m.

- Nacionales de Washington (Foster Griffin) vs Cascabeles de Arizona (Merrill Kelly) 9:40 p.m.

- Angelinos de Anaheim (Reid Detmers) vs Dodgers de Los Angeles (Roki Sasaki) 10:10 p.m.