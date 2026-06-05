Brayan Bello: Desastre como abridor, élite como relevista en Boston

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Brayan Bello no ha encontrado la fórmula como abridor en la presente temporada de las Grandes Ligas. El dominicano ha necesitado de un Opener para poder destacar en el morrito, pero cuando le toca asumir las riendas como estelar es castigado sin piedad.

En la jornada de este jueves, el quisqueyano recibió la confianza de Chad Tracy para lanzar desde el primer inning y fue vapuleado con seis carreras y ocho en total para sufrir su sexto revés de la campaña, siendo determinante para que Baltimore Orioles se quedaran con la victoria (8x2) y la serie de tres encuentros desde el Fenway Park.

Las dos caras de la moneda de Brayan Bello

Brayan Bello ha mostrado un contraste sorprendente en su rendimiento durante la temporada, dependiendo del rol que desempeñe en el cuerpo de lanzadores. Como abridor, el derecho ha tenido serias dificultades para encontrar consistencia, reflejadas en una efectividad de 10.35 y un WHIP de 2.215. Además, ha otorgado 21 boletos y suma 22 ponches, números que evidencian problemas de control y efectividad cuando inicia los encuentros.

Sin embargo, la historia cambia completamente cuando trabaja como relevista. En esa función, Bello ha sido dominante, registrando una brillante efectividad de 0.71 y un WHIP de apenas 0.908. También ha reducido significativamente los boletos concedidos, con solo tres, mientras mantiene los mismos 22 ponches. La diferencia en los resultados plantea un interesante debate sobre cuál podría ser el rol ideal del lanzador dominicano para maximizar su impacto dentro de la organización.