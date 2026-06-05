¡Único en toda la MLB! Bobby Witt Jr. afianza su estrellato con récord de jonrones y estafadas

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Bobby Witt Jr. ha marcado la pauta desde que se estrenó en las Grandes Ligas con Kansas City Royals. El campocorto se ha convertido en estrella en el diamante y es uno de esos pocos peloteros que poseen las cinco herramientas y puede lucirla a la perfección.

Precisamente con eso, el torpedero se ha mantenido constante en jonrones y bases robadas y de seguir así no demorará en conquistar un MVP en Las Mayores. El infielder va encaminado a redondear otra presentación con más de 20 vuelacercas y 30 almohadillas estafadas en la vigente campaña.

Bobby Witt Jr. rumbo a su quinto 20-30 en MLB

El campocorto de Kansas City Royals se convirtió en el único jugador en la historia de la MLB en registrar al menos 20 jonrones y 30 bases robadas en cada una de sus primeras cuatro temporadas en Las Mayores, una muestra de la combinación de poder y velocidad que lo distingue entre las estrellas jóvenes del béisbol.

La marca resalta la extraordinaria consistencia de Witt Jr. desde su debut, manteniéndose como una amenaza tanto con el bate como en las bases. Su capacidad para producir cuadrangulares y generar presión con su velocidad lo ha convertido en una de las piezas más valiosas de Kansas City y en uno de los talentos más completos de toda la liga, consolidando su nombre entre los jugadores más destacados de su generación.

En lo que va de temporada, el torpedero acumula promedio al bate de .281, nueve cuadrangulares, 26 empujadas, 70 imparables, 32 anotaciones, 21 bases robadas, .356 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .818 en 63 encuentros.