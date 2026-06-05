MLB: José Altuve regresa a la acción para enderezar el rumbo de Houston

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Los Astros de Houston activaron este viernes a José Altuve, y eso sin dudas son excelentes noticias para la organización y sus fanáticos. Su retorno al lineup llega en un momento importante, pues el equipo se encuentra a 5.5 juegos de distancia del primer lugar.

La ausencia del grandeliga venezolano se debió a una distensión en el oblicuo izquierdo, la cual sufrió luego de hacer un swing. Por este motivo tuvo que ingresar a la lista de lesionados de 10 días el 18 de mayo.

Altuve está al 100%

El pasado miércoles José Altuve tomó prácticas de bateo en vivo en el Daikin Park, y un día después intensificó su sesión de práctica para recibir el visto bueno del cuerpo médico, quienes aprobaron su activación sin necesidad de una asignación de rehabilitación.

"Me siento genial. Obviamente, he estado corriendo mucho, haciendo swings y todo lo necesario para volver a estar 100% sano. Cada día me siento mucho mejor, y eso es lo que importa en este momento", comentó el maracayero en días pasados.

Para esta cita contra los Atléticos, Astro Boy cubrirá la segunda base y bateará como quinto en el orden. Recordemos que antes de lesionarse contaba con una racha de siete juegos embasándose de sus últimos ocho.

Números de José Altuve en la temporada 2026 de la MLB

42 juegos

163 turnos al bate

40 hits

10 dobles

4 jonrones

12 carreras impulsadas

27 carreras anotadas

.245 AVG

.326 OBP

.380 SLG

.706 OPS