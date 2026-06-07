MLB: Freddy Fermín evita la blanqueada de los Mets con este jonrón

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La jornada de este domingo fue testigo de cómo Freddy Fermín evitó que unos inspirados Mets de Nueva York blanquearan a los Padres de San Diego en el tercer duelo de la serie. Esto sucedió gracias a un cuadrangular que sacudió a todos los presentes en el Petco Park.

Fermín también responde con el madero

Y es que luego de cuatro innings en los que la ofensiva local no vio luz, el grandeliga venezolano sacó a relucir todo su poder con un batazo de cuatro esquinas, llevándose además a un compañero hasta el home para descontar 4 a 2 la pizarra en ese entonces.

Freddy Fermín no esperó mucho tiempo y al primer lanzamiento de Sean Manaea, una recta por el medio, desapareció la bola con un largo elevado entre los jardines izquierdo y central, a una distancia de 404 pies y con una velocidad de salida de 103.6 mph.

Se trató de su segundo cuadrangular en lo que va de temporada con el conjunto de San Diego. Cabe agregar que parte de sus estadísticas señalan ocho carreras impulsadas, 13 anotadas, .140 de promedio y .470 de OPS luego de 47 encuentros.