MLB: Milwaukee barre a Colorado con protagonismo de Jackson Chourio, William Contreras y Luis Rengifo

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Jackson Chourio, William Contreras y Luis Rengifo no bajan su producción con el madero y colaboraron en una nueva victoria de los Cerveceros de Milwaukee, esta vez por 12 a 4 sobre los Rockies de Colorado. Y es que además de barrer esta serie, el equipo conquistó su séptimo triunfo en los últimos 10 juegos.

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En el caso de Chourio ligó de 6-3 con par de dobles, logrando así su cuarto juego multi-hit del presente mes. Además, se posiciona como el tercer pelotero del equipo con más tubeyes en lo que va de zafra.

Por su parte, Contreras duplicó en cinco turnos con una remolcada y dos anotadas. Abrió el sexto con un sencillo y luego pisó el home tras un triple de Andrew Vaughn. Minutos más tarde, remolcó la séptima rayita de ese mismo capítulo con un rodado de out. En el noveno anotó otra carrera gracias a un doble de Gary Sánchez.

Finalmente, Rengifo extendió a tres sus encuentros seguidos con al menos una producida. Al final bateó de 3-1 con dos empujadas y una anotada. Él mismo se encargó de darle la primera carrera a Milwaukee con un doble en el segundo episodio. En el sexto negoció un boleto y anotó tras hit de Brice Turang. Luego, en el noveno cerró con un elevado de sacrificio.

Números de Jackson Chourio en la temporada 2026 de la MLB

29 juegos

36 hits

11 dobles

4 jonrones

16 carreras impulsadas

19 carreras anotadas

.293 AVG

.831 OPS

Números de William Contreras en la temporada 2026 de la MLB

59 juegos

67 hits

10 dobles

5 jonrones

39 carreras impulsadas

34 carreras anotadas

.285 AVG

.735 OPS

Números de Luis Rengifo en la temporada 2026 de la MLB