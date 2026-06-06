MLB: Jackson Chourio emula a Miguel Cabrera con una jornada histórica

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El patrullero venezolano Jackson Chourio firmó una actuación consagratoria con los Cerveceros de Milwaukee al conectar dos cuadrangulares frente a los Gigantes de San Francisco el pasado jueves.

La ofensiva de Milwaukee encontró en el jardinero de Maracaibo el motor principal para asegurar la victoria. Chourio castigó el picheo rival desde los primeros episodios, mostrando la madurez y la potencia en el madero que justifican las altas expectativas depositadas en su carrera desde su debut en Las Mayores.

Al registrar más de dos jonrones, más de cuatro carreras impulsadas y más de cuatro carreras anotadas en un solo compromiso, Chourio ingresó a un selecto club de productores nativos de Venezuela.

Los registros de la MLB señalan que solo Miguel Cabrera había logrado una combinación de tal magnitud a los 22 años o menos. Chourio, con apenas 20 años de edad, no solo alcanzó la marca, sino que lo hizo en una etapa más temprana de su desarrollo profesional, consolidando su estatus como pieza central del proyecto de Milwaukee.

Chourio se fue de 4-3, cuatro empujadas, cuatro anotadas con boleto y ponche en la derrota 12-9 de los Cerveceros ante los Gigantes.