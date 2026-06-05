Donald Trump apoya a los dueños de la MLB en su exigencia de un tope salarial

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido tomar partido en la creciente tensión laboral de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). Su postura favorece abiertamente a los propietarios de las franquicias en su intento de implementar un tope salarial estricto.

Esta polémica medida es el eje central de las discusiones para el próximo convenio colectivo de trabajo. Al sumar su voz a este debate, Trump añade más presión a unas negociaciones que ya se perfilan como sumamente hostiles con el sindicato de peloteros.

"Si no hay un tope salarial, no hay deporte. Porque no saben controlarse. Ya sabes, en el deporte no pueden controlarse", declaró Trump ante los periodistas a bordo del Air Force One. "Deberían haberlo hecho hace mucho tiempo", sentenció.

Un cambio radical en el modelo económico

La imposición de un límite salarial rígido supondría una transformación histórica en las finanzas del béisbol. En la actualidad, la MLB es la única de las grandes ligas deportivas en Estados Unidos que opera sin esta restricción.

Hasta ahora, el béisbol se ha manejado con un "impuesto de lujo" para penalizar a los equipos que gastan en exceso. Sustituir este sistema por un tope duro es el núcleo de lo que los expertos consideran la batalla laboral más difícil en décadas.

La oferta sobre la mesa y la amenaza de paro

Este límite salarial fue el punto clave en la oferta inicial que los dueños presentaron a la Asociación de Jugadores de la MLB (MLBPA). Como contraparte, el plan de los propietarios también exige que cada equipo mantenga un gasto mínimo o "piso salarial".

Fiel a su postura histórica, el sindicato de jugadores se opone de manera vehemente a esta propuesta. Los peloteros argumentan que un tope limitaría artificialmente sus ingresos y coartaría la libertad del mercado de agentes libres.

Si ambas partes no logran firmar un nuevo acuerdo antes del 1 de diciembre, fecha en que expira el pacto actual, el panorama lucirá sombrío. Según informó ESPN, es muy probable que los dueños decreten un cierre patronal (lockout), congelando todas las actividades.

El oscuro recuerdo de 1994

La propuesta de un tope salarial estricto revive uno de los traumas más grandes en la historia del deporte estadounidense. La última vez que los propietarios intentaron forzar esta medida fue en la fatídica temporada de 1994.

En aquel entonces, el rechazo absoluto de los jugadores derivó en un amargo y prolongado conflicto laboral. La situación culminó en una huelga masiva que provocó la cancelación de la Serie Mundial por primera vez en 90 años.