Alivio en Nueva York: Lindor ya tiene fecha tentativa de regreso tras su lesión

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Los Mets de Nueva York están a punto de recibir una noticia que podría cambiar el rumbo de su complicada temporada. Una pieza fundamental de su esquema ofensivo y defensivo se prepara para regresar al diamante a finales de este mes.

Según información revelada por el periodista Jon Heyman del New York Post, se espera que el campocorto estelar Francisco Lindor se reincorpore al equipo para la tercera semana de junio.

El pelotero puertorriqueño ha mostrado un avance muy positivo en la rehabilitación de la distensión en su pantorrilla. Esta recuperación representa un gran respiro para la gerencia y la afición metropolitana, que claman por mejores resultados.

El origen de la lesión

El cinco veces All-Star ha estado fuera de acción desde el pasado 22 de abril, dejando un enorme hueco en el infield. La desafortunada lesión ocurrió mientras corría hacia la antesala en un enfrentamiento contra los Mellizos de Minnesota.

En un principio, la situación generó bastante incertidumbre dentro de la organización neoyorquina. Tras el incidente, el cuerpo médico de los Mets no había logrado establecer un plazo inicial claro para la recuperación del jugador de 32 años.

Antes de verse obligado a abandonar el terreno de juego, Lindor había participado en 24 encuentros oficiales de la presente campaña. En ese corto periodo, logró registrar dos cuadrangulares, impulsó cinco carreras y dejó un OPS de .669.

Un vacío que ha costado caro

La ausencia del talentoso campocorto boricua ha golpeado duramente el rendimiento colectivo de la novena de Queens. Las estadísticas demuestran que, sin su presencia en la alineación titular, los Mets acumulan un preocupante récord de 20 victorias y 26 derrotas.

La situación general del equipo es crítica al llegar a la jornada de este viernes. Con una marca global de 27 triunfos y 35 reveses, Nueva York se encuentra estancado en el último lugar de la competitiva División Este de la Liga Nacional.

Se espera que la inminente reincorporación de Lindor no solo fortalezca la defensa, sino que también inyecte el liderazgo y la energía necesarios para intentar revertir esta mala racha en la segunda mitad de la temporada.