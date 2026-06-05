El sacrificio del capitán: Aaron Judge confiesa por qué jugó fracturado durante un mes

La superestrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, dio a conocer este viernes que decidió jugar con una fractura por estrés en una costilla durante más de un mes; priorizando las necesidades del equipo por encima de su propia salud física.

"Giancarlo Stanton está lesionado, Max Fried también", explicó la estrella neoyorquina al ser cuestionado sobre su arriesgada decisión. "Teníamos a muchos jugadores con molestias. Hay que estar ahí. Para eso me pagan, para salir a jugar".

Según Gary Phillips del New York Daily News, Judge reconoció que no le informó al mánager Aaron Boone sobre el problema hasta una reciente serie en Sacramento. Por su parte, Chelsea Janes, de SNY, reportó que la molestia afectó severamente la mecánica de su swing en el plato.

Sobre su tiempo de recuperación, el toletero prefirió mantenerse al margen de las especulaciones y los pronósticos médicos. "No me gusta hablar de horarios. Todo eso es inventado", sentenció Judge firmemente.

El origen del dolor

La lesión del Jugador Más Valioso de la Liga Americana se originó a finales de abril. Ocurrió tras un intento de lanzarse de cabeza en una jugada defensiva durante un encuentro contra los Astros de Houston. No obstante, el dolor alcanzó su punto máximo a finales de mayo, precisamente durante la serie contra los Atléticos.

El daño llegó a ser tan intenso y limitante que el jugador se vio obligado a suspender casi por completo sus prácticas de bateo previas a los compromisos oficiales.

Consecuencias y movimientos en el roster

Ante la gravedad del diagnóstico, los Yankees colocaron al jugador de 34 años en la lista de lesionados de 10 días este mismo viernes, perdiendo a su pieza más valiosa.

Se espera que Judge se ausente por un periodo prolongado para sanar adecuadamente. Su próxima evaluación médica, que incluirá nuevas imágenes, está programada para realizarse en un plazo de cuatro a seis semanas.

Para intentar cubrir este inmenso vacío en la plantilla, la gerencia de Nueva York tomó la decisión de llamar al prometedor prospecto Spencer Jones.

La reacción del equipo y los números de la temporada

El mánager Aaron Boone no ocultó el impacto de la noticia: "Obviamente, no se puede reemplazar a Aaron Judge. Todos sabemos lo importante que es para nuestro club", comentó el viernes a SNY.

Sin embargo, el estratega intentó mantener una actitud positiva frente a la adversidad. "Tenemos mucha confianza en nuestra capacidad para salir al campo y, sin duda, esperamos seguir ganando partidos", agregó Boone.

A pesar de haber jugado mermado físicamente, Judge logró mantener un buen rendimiento. En 59 juegos esta temporada, registra una línea de bateo de .248/.375/.533, sumando 17 cuadrangulares y 38 carreras impulsadas.