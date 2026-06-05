MLB: ¿Cuántos ponches podría lograr Jesús Luzardo vs Chicago?

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Regresa a la lomita Jesús Luzardo. El zurdo venezolano tendrá una nueva presentación este viernes 5 de junio, cuando se mida a la toletería de los Medias Blancas de Chicago, equipo que ha sido una de las sorpresas de la temporada 2026, precisamente gracias a contar con interesantes piezas ofensivas que han estado a la altura de las circunstancias.

De momento, esta zafra ha estado llena de altibajos para el serpentinero de los Phillies de Filadelfia, sin embargo, de cara a este compromiso, su cuota de seis o más ponches luce realmente atractiva e interesante, con algunos datos que hacen pensar que se puede cumplir con cierta tranquilidad.

¿Cuántos ponches logrará Luzardo ante Chicago?

De por vida, Jesús Luzardo tiene 25 apariciones al plato ante los actuales integrantes del roster de los Medias Blancas, quienes solo le batean para .160 de average. Además, el 20% de estas apariciones al plato terminaron en ponches.

Teniendo en cuenta que la cuota se ubica en seis o más ponches (-220), las posibilidades de Luzardo parecen bastante positivas. El criollo registra 10.48 ponches en promedio en lo que va de 2026, y además, Chicago es el cuarto equipo que más se ha ponchado en lo que va de año (571).

Sin duda, será un duelo más que interesante y atractivo para Jesús Luzardo y sus Phillies de Filadelfia, quienes buscarán un nuevo triunfo comandados por los pitcheos y ponches que pueda lograr el venezolano, de quien sin duda se espera un excelente rendimiento en esta contienda.