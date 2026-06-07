MLB: Rally en la octava guió el triunfo de los Yankees sobre los Red Sox

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El Yankee Stadium fue testigo de un nuevo e intenso capítulo de la rivalidad más grande del béisbol, donde los New York Yankees se impusieron con autoridad 6-1 ante los Boston Red Sox. Un juego que se mantuvo cerrado en un duelo estratégico de pitcheo terminó por romperse en la parte baja de la octava entrada con una feroz ofensiva de los locales.

​## Duelo cerrado en la lomita: Schlittler y Suárez cumplieron

El abridor de los Yankees, Cam Schlittler, firmó una sólida actuación al lanzar 5.2 entradas de apenas 4 imparables y una carrera permitida, sumando 5 ponches a su cuenta. Del otro lado, el zurdo de los Red Sox, Ranger Suárez, mantuvo a raya a los maderos de Nueva York durante 6.1 episodios, tolerando una anotación y abanicando a 6 rivales.

​Boston pegó primero en la parte alta del sexto inning gracias a un doblete remolcador del receptor venezolano Willson Contreras, que trajo al plato a Ceddanne Rafaela. Sin embargo, la ventaja duró poco, ya que la ofensiva neoyorquina respondió rápido para nivelar las acciones. El bullpen de los Yankees hizo un trabajo impecable, destacando el relevo de Tim Hill, quien a la postre se acreditó la victoria (3-2).

​El octavo inning de la sentencia: Bellinger y Chisholm Jr. los héroes

​El empate a una carrera se mantuvo inmóvil hasta el fatídico octavo capítulo para Boston. El encargado de encender la mecha fue Cody Bellinger, quien conectó un soberbio cuadrangular solitario por el jardín derecho ante los envíos del relevista Justin Slaten para romper la paridad.

​Inmediatamente después, tras sencillos de Amed Rosario, un boleto a Anthony Volpe y un imparable de Trent Grisham que amplió la ventaja 3-1, llegó el turno de la sentencia. Con dos hombres a bordo, el bahameño Jazz Chisholm Jr. castigó un lanzamiento del zurdo Joseph La Sorsa para despachar un panorámico jonrón de tres carreras que desató la locura en las tribunas del Bronx.