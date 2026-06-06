MLB: Yankees suben a pelotero venezolano para reforzar la receptoría y sumar más ofensiva

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La derrota que sufrieron los Yankees de Nueva York por 5 a 3 ante las Medias Rojas de Boston, durante la noche de este viernes, dejó un poco tocado al equipo y es por eso que no tardaron en realizar un movimiento que involucró a un pelotero venezolano.

Y es que según reportes de varios periodistas locales, Alí Sánchez ha sido elegido por la organización para ocupar un puesto dentro del roster de 40, esto en reemplazo de JC Escarra que fue bajado a Triple-A.

Oportunidad de oro con los Yankees

El oriundo de Carora ha tenido un gran desempeño con el madero este año con Scranton/Wilkes-Barre en Ligas Menores. Recordemos que los neoyorquinos lo firmaron como agente libre en diciembre luego de un 2025 con poca actividad en Grandes Ligas.

Justamente, su última actuación en el Big Show se remonta al 13 de septiembre del año pasado, cuando en aquel entonces actuó a la defensiva con las Medias Rojas ante los Yankees.

Parte de las estadísticas de este año en Triple-A de Alí Sánchez señalan un OPS de .576 contra lanzadores zurdos, así como uno de .747 contra diestros. Detalles como esos habrían marcado la diferencia para que la organización lo ascendiera en busca de más ofensiva.

Para la jornada de este sábado, el abridor pautado por Boston será el zurdo y también venezolano Ranger Suárez.

Números de Alí Sánchez en la temporada 2026 de la MiLB (Triple-A)