Jesús Luzardo no pasa la prueba ante Chicago en su juego 150 de por vida en la MLB

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Jesús Luzardo subió al montículo del Citizens Bank Park durante este viernes con la intención de disfrutar al máximo su juego 150 de por vida en la MLB. Sin embargo, las cosas no se desarrollaron como él quiso, más allá de que los Phillies de Filadelfia triunfaron por 8 a 6 ante las Medias Blancas de Chicago.

Se le escapó la victoria a Luzardo

La actuación del lanzador venezolano fue de seis entradas completas en las que toleró siete imparables y cinco carreras, además que regaló dos bases por bolas y ponchó a dos contrarios. Cabe mencionar que el primer y cuarto episodio fueron los únicos en los que pudo colgar el cero.

En la segunda entrada, el conjunto de Chicago pegó con par de rayitas para tomar la delantera en la pizarra, esto cortesía de un doble de Luisangel Acuña y un sencillo de Tristan Peters.

Por su parte, Randal Grichuk se convirtió en el verdadero verdugo de Jesús Luzardo, ya que en el tercero y en el quinto le conectó jonrones solitarios. A su vez, Derek Hill también le desapareció la bola para de esa manera recortar diferencias a una sola anotación en el sexto.

Ya con un relevista en el séptimo, las Medias Blancas pegaron nuevamente para igualar las cosas, dejando de esa manera al venezolano sin decisión por quinta ocasión en la temporada, y segunda de manera consecutiva.

Números de Jesús Luzardo en la temporada 2026 de la MLB