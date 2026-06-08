​¡MLB: Sandy Alcántara silencia a los Rays y sella la serie para Miami

Los Marlins de Miami necesitaban una apertura de calidad y largo aliento, y su as indiscutible respondió al llamado. El dominicano Sandy Alcántara firmó una brillante actuación monticular este domingo en el loanDepot park, liderando la victoria de su equipo 4-1 sobre los Rays de Tampa Bay. Con este triunfo, los peces aseguraron la serie de tres compromisos frente a sus rivales de Florida.
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El "Sandman" sacó la casta en la lomita
Un día después de que el manager de Miami tuviera que utilizar a siete lanzadores para rescatar un triunfo, la misión de Alcántara era clara: devorar entradas y darle descanso al bullpen. El derecho no defraudó y completó 7 sólidos episodios de apenas una carrera.
La línea final de Sandy Alcántara demostró por qué sigue siendo uno de los brazos más respetados de las Grandes Ligas:
- Innings lanzados: 7.0
- Hits permitidos: 5
- Carreras limpias: 1
- Boletos: 1
- Ponches: 7
La única rayita que descifró los envíos del quisqueyano llegó en la tercera entrada gracias a un sencillo remolcador de Yandy Díaz, pero a partir de ahí, Alcántara apretó las tuercas apoyándose en su devastador cambio de velocidad y su recta para colgar ceros consecutivos. Con esta labor, Sandy nivela su récord personal en 5-4 en lo que va de la temporada 2026 de la MLB.
Respaldo oportuno y cierre hermético
A la ofensiva, los Marlins contaron con el madero encendido de Otto López, quien conectó doble y triple en el encuentro. Un triple remolcador de López en la baja del sexto acto rompió el empate, anotando posteriormente gracias a un elevado de sacrificio de Kyle Stowers que puso la pizarra de su lado. Miami amplió la ventaja en el séptimo tramo aprovechando el descontrol de los relevistas de Tampa Bay y un costoso error defensivo del receptor Hunter Feduccia.
Tras la salida de Alcántara, Michael Petersen retiró el octavo capítulo por la vía rápida y Anthony Bender se anotó su segundo salvamento de la campaña en el noveno para cerrar el candado