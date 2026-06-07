​¿Milagro médico en la MLB? El revolucionario dispositivo que adelanta el regreso de Tarik Skubal

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El mundo del béisbol está a las puertas de una transformación histórica en la medicina deportiva. Lo que inicialmente se reportó como una baja sensible de varios meses para el as de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, podría convertirse en uno de los regresos más rápidos y sorprendentes de las Grandes Ligas gracias a una tecnología de vanguardia: el Nanoneedle 2.0.

​De acuerdo con reportes recientes compartidos en redes sociales, el dos veces ganador del premio Cy Young, quien fue sometido a una cirugía en su codo izquierdo a principios de mayo para remover cuerpos sueltos (fragmentos de hueso), ya se encuentra en asignación de rehabilitación en las Ligas Menores (Minor League Baseball) mucho antes de lo previsto.

​¿Qué es el Nanoneedle 2.0 y cómo cambió las reglas del juego?

​Tradicionalmente, una limpieza de codo mediante artroscopia convencional suele apartar a un lanzador de la lomita entre dos y tres meses, obligándolo prácticamente a reiniciar su preparación física desde cero debido a la inflamación y el daño colateral en los tejidos.

​Sin embargo, el procedimiento de Skubal —realizado por el reconocido cirujano Dr. Neal ElAttrache— utilizó el Arthrex NanoNeedle™ Scope 2.0. Este dispositivo médico de última generación consiste en una cámara de alta resolución montada en una aguja de apenas 1.9 milímetros de diámetro (un tercio del tamaño de un lápiz convencional).