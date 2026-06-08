MLB: Ranger Suárez en su mejor versión y estas estadísticas lo dejan en evidencia

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Ranger Suárez saltó al morrito con la misión de sellar una serie de tres compromisos de visitante ante New York Yankees, en la jornada de este domingo 7 de junio en las Grandes Ligas. El serpentinero venezolano cumplió en su presentación con seis sólidas entradas, pero no pudo evitar el revés de su equipo (6x1).

Pese a que el zurdo ha rendido en líneas generales, el lanzador no ha podido evitar que Boston Red Sox se encuentre en el fondo de la División Este de la Liga Americana y cada vez más cerca de convertirse en vendedores antes de la fecha límite de cambios si no mejorar su actuación en la presente temporada.

El de Pie de Cuesta destacó contra los neoyorquinos con un desempeño interesante de seis innings y un tercio, seis hits, una carrera limpia, no otorgó boletos y recetó seis ponches para marcharse sin decisión. Después de eso, el relevo de los Medias Rojas se desplomó por completo, donde la toletería local castigó a Justin Slaten con un rally de cuatro anotaciones, incluyendo un jonrón de Cody Bellinger.

Ranger Suárez confirma su dominio en MLB 2026

Entre los lanzadores abridores calificados de la Liga Americana, solo cuatro han logrado mantener tanto su efectividad (ERA) como su FIP por debajo de 3.20, una muestra clara de dominio y consistencia en el montículo. La exclusiva lista está integrada por Cam Schlittler, Davis Martin, Joe Ryan y Ranger Suárez, quienes han destacado como algunos de los brazos más confiables de la temporada.

En el caso del venezolano, su rendimiento ha sido exactamente lo que los Medias Rojas de Boston esperaban al incorporarlo a su rotación. El zurdo ha combinado resultados sobresalientes con métricas avanzadas que respaldan su éxito, consolidándose como una pieza clave del cuerpo de lanzadores y demostrando que puede responder al más alto nivel en una campaña llena de exigencias.