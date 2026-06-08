Mundial 2026: Estas son las jóvenes promesas que lideran a sus selecciones

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El Mundial 2026 será el punto de inflexión para una generación de futbolistas que ha dejado de ser "promesa" para convertirse en el presente absoluto del balompié mundial.

Con la cita mundialista a la vuelta de la esquina, el talento precoz se prepara para reclamar su lugar en la historia. En esta edición, el foco se desplaza hacia figuras que han desafiado su edad para liderar a las potencias del fútbol.

Estos jóvenes talentos llegan con el peso de la responsabilidad y la ambición de marcar una era. La mayoría de las grandes selecciones tendrán a jóvenes proyectos que buscarán dar un golpe en la mesa durante el magno evento de la FIFA.

Las 5 jóvenes estrellas del Mundial

Lamine Yamal (España)

El extremo español se ha consolidado como un fenómeno global. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno lo convierten en la pieza fundamental sobre la que España construye su aspiración al título.

Jamal Musiala (Alemania)

Con una habilidad técnica exquisita y un cambio de ritmo letal, Musiala llega al torneo como el director de orquesta que Alemania necesita para recuperar su lugar en la cima.

Arda Güler (Turquía)

La joya turca es la esperanza de una nación que busca dar la sorpresa. Su visión de campo y precisión en la pegada de larga distancia le otorgan un aura de jugador diferente, capaz de decidir partidos en acciones individuales.

Rayan Cherki (Francia)

La apuesta francesa para mantener su hegemonía. El mediapunta del Manchester City promete ser el factor diferencial en el esquema de una Francia que busca revalidar su dominio.

Nico Paz (Argentina)

El talento albiceleste representa la frescura en el actual campeón del mundo. Con una madurez táctica asombrosa, Paz se ha integrado en el tejido creativo del equipo, siendo la cara de la renovación que acompaña a la vieja guardia.