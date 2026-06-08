Mundial 2026: Brasil confirma los problemas físicos de Neymar Jr

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La incertidumbre rodea la concentración de la "Canarinha" en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este lunes, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) rompió el silencio respecto al estado físico de Neymar Jr., quien no ha podido ejercitarse con el grupo debido a persistentes molestias físicas.

El atacante, actualmente vinculado al Santos, ha encendido las alarmas en el cuerpo técnico y entre la afición brasileña, que teme que su estrella no llegue al cien por cien para el debut mundialista. Ante la ola de especulaciones, la institución emitió un comunicado oficial tras realizarle estudios médicos especializados al jugador.

"Neymar fue sometido a una resonancia magnética este lunes. El examen indicó una buena evolución en su tratamiento, dentro de los parámetros esperados. Él seguirá el proceso de recuperación y de preparación física planificado por la comisión médica de la Selección Brasileña", detallaron.

Neymar preocupa a la "Canarinha"

Aunque el mensaje busca transmitir calma, el hecho de que Neymar se mantenga al margen de los entrenamientos grupales a escasos días del pitido inicial genera una incógnita sobre su ritmo de competición.

El cuerpo médico ha diseñado un plan de trabajo personalizado con el objetivo de acelerar su puesta a punto sin arriesgar una recaída que pudiera dejarlo fuera del torneo más importante del cuatrienio.

Mientras el resto de los convocados ajustan los detalles tácticos bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, todas las miradas se mantienen fijas en el departamento médico. La misión es lograr que el "10" pueda liderar al pentacampeón en su búsqueda de una nueva corona mundial.

Por ahora, continúa trabajando a contrarreloj bajo supervisión estricta. El cuerpo técnico se mantiene optimista, pero la cuenta regresiva no se detiene, y la presencia del astro brasileño en el primer partido de la fase de grupos sigue siendo, hasta el momento, una carrera contra el tiempo.