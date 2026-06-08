Mundial 2026: Alarmas encendidas en varios juegos por las temperaturas

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El Mundial 2026 de entrada ya pinta para ser histórico con todo lo que le rodea como contexto. Estados Unidos, México y Canadá como primera edición con tres países, más extenso en partidos y con mayor número de selecciones participantes.

A su vez, no es lo único que se relaciona con la Copa del Mundo, porque lo mediático también está jugando su partido para elevar las expectativas del público, que sabe que puede ser el último mundial de leyendas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modric, entre otros.

Sin embargo, pese a todo lo anterior, que es bueno y a lo que se le añade la expectativa también musical con personalidades como Shakira, hay otro asunto que ya empieza a preocupar a varias personas: el clima.

Y es que la alarma la puso sobre la mesa World Weather Attribution (WWA), una asociación de científicos, que advirtió en la previa que algunos encuentros corren el riesgo de enfrentarse a temperaturas muy elevadas, lo que a su vez pondría en peligro la integridad de los distintos futbolistas.

El Mundial 2026 en la lupa del clima

Tres ciudades principalmente, como Miami, Kansas City y East Rutherford, que tienen recintos al aire libre, podrían ser las instalaciones en las que se perciba el calor más elevado para los jugadores.

"Mediante un modelo estadístico aplicado a las observaciones, encontramos que en la Copa Mundial de este año se esperaría que 26 partidos se disputaran en condiciones de al menos 26 °C, de los cuales 9 se jugarían en estadios sin refrigeración", afirmó la World Weather Attributtion.

En la comunicación que extendieron pidieron que se incluyan condiciones más sólidas que vayan a garantizar la seguridad e integridad de los participantes. Dentro de las recomendaciones, sugieren incluir recesos más largos y protocolos que aseguren el bienestar del futbolista.

Desde la FIFA se ha dejado conocer el plan de contingencia que prevén ante las amenazas del calor extremo en el Mundial 2026. Primero habrá monitoreo científico y se dejara mucho espacio al índice WBGT (temperatura de bulbo húmedo y globo).

Esa métrica evaluará si el marcador alcanza los 28 °C para activar una alerta de seguridad, y se eleva a los 32 °C, iniciaría la emergencia obligatoria. Por ejemplo, las pausas de hidratación de tres minutos y la inclusión de banquillos climatizados en estadios al aire libre.