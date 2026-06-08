Mundial 2026: Esta es la cantidad de dinero que ganarán los árbitros en la Copa del Mundo

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La Copa del Mundo de 2026 no solo representará una oportunidad histórica para las selecciones participantes de lograr sus objetivos, sino también para los árbitros encargados de impartir justicia en el torneo más importante del fútbol.

A medida que se acerca la competencia organizada por Estados Unidos, México y Canadá, comienzan a conocerse detalles relacionados con las condiciones económicas que recibirán los jueces elegidos por la FIFA para controlar los partidos.

Entre los datos que más llaman la atención figura la remuneración que percibirán los colegiados durante la cita mundialista. De acuerdo con información de Martyn Ziegler, los árbitros que formen parte del Mundial 2026 podrían llegar a ganar hasta 100.000 dólares al sumar salarios base y diferentes primas por participación.

Árbitros - Mundial

La cifra refleja la importancia de una función que cada vez adquiere mayor protagonismo dentro del fútbol moderno. Los árbitros no solo deben tomar decisiones en cuestión de segundos, sino también adaptarse al uso de nuevas tecnologías, gestionar la presión de millones de espectadores y mantener el control de partidos de máxima exigencia.

El esquema de pago contempla compensaciones por formar parte del torneo, además de incentivos adicionales vinculados al número de encuentros dirigidos y al avance de la competición.

La FIFA ha reforzado en los últimos años los programas de preparación arbitral con el objetivo de garantizar el mejor nivel posible en sus competiciones. Los seleccionados para el Mundial suelen atravesar rigurosos procesos de evaluación física, técnica y psicológica antes de ser confirmados para el evento.

Finalmente, más allá de las cifras económicas, ser designado para un Mundial sigue siendo uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un árbitro profesional. Sin embargo, la posibilidad de percibir hasta 100.000 dólares entre honorarios y bonificaciones confirma que la máxima cita del fútbol también representa una recompensa financiera importante.