El hipotético e incendiario cruce entre Estados Unidos e Irán en el Mundial 2026

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La Copa del Mundo 2026 avanza en medio de grandes emociones sobre el césped, pero los analistas y estrategas ya miran de reojo las proyecciones de la fase de eliminación directa. Entre todas las combinaciones posibles en las llaves, existe una que la diplomacia internacional y los cuerpos de seguridad observan con extrema cautela: un potencial duelo de octavos de final entre la selección de Estados Unidos e Irán, programado tentativamente para el 3 de julio en el estado de Texas, precisamente la víspera del Día de la Independencia norteamericana.

Desde el instante en que la leyenda de la NBA, Shaquille O'Neal, extrajo la esfera que contenía el nombre de Irán durante el sorteo oficial, la atmósfera que rodea este posible emparejamiento no ha hecho más que calentarse, transformándolo de antemano en la madre absoluta de todas las batallas extrafutbolísticas.

El trasfondo de este compromiso arrastra una complejidad política que excede los límites de la FIFA. Actualmente, los ciudadanos de nacionalidad iraní tienen prohibida de forma general la entrada a territorio estadounidense. Aunque existen visados excepcionales de atletas aprobados para los futbolistas y el cuerpo técnico del seleccionado islámico, las declaraciones del presidente Donald Trump el pasado mes de marzo inyectaron una fuerte dosis de hostilidad al ambiente.

"No creo que sea apropiado que vengan. Lo digo por su propia vida y seguridad", declaró el mandatario estadounidense en su momento, sembrando dudas sobre las garantías de hospitalidad para la delegación asiática.

Posteriormente, la tensión escaló a nivel de despachos. Enviados de la administración de Trump realizaron un intenso lobby ante los comités organizadores de la FIFA con la firme intención de descalificar a Irán y lograr que su plaza fuera ocupada por la selección de Italia, argumentando que el conjunto europeo poseía el "pedigrí" histórico necesario para el evento. Sin embargo, en el fútbol moderno la aristocracia medieval no dicta las reglas: los cupos se ganan en la cancha y la FIFA mantuvo firme la participación persa.

El conflicto bélico y la petición de mudar la sede a México

El malestar de la delegación iraní tiene raíces profundas y dolorosas en la actualidad internacional. Con las tensiones militares al límite y la ejecución de operaciones de bombardeo recientes que terminaron con la vida de un alto líder de su nación, los representantes de Irán consideraron insostenible disputar sus encuentros bajo suelo estadounidense.

Ante esta realidad, la delegación persa elevó una solicitud formal para mudar todos sus partidos de la fase de grupos a las sedes de México, buscando un entorno neutral y alejado de las fricciones políticas directas con Washington, pero fue negada. Su estadía esta siendo en México pero los juegos serán disputados en territorio estadounidense, por lo que deben viajar de inmediato al terminar los compromisos.

El destino en las llaves de octavos

A pesar de los reclamos en las oficinas, el destino competitivo se terminará de sellar sobre el terreno de juego. Si la lógica de los grupos se cumple y ambas escuadras finalizan en la segunda posición de sus respectivas zonas, el cuadro de competencia los pondrá frente a frente el 3 de julio en Texas.

Para Irán, significaría la oportunidad de medirse a su mayor rival geopolítico en su propia casa; para Estados Unidos, el reto de gestionar un partido de altísimo riesgo logístico a solo horas de su fiesta nacional más importante. La mesa está servida para el que, sin duda alguna, sería el partido más vigilado y caliente de toda la historia de los mundiales.