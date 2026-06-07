"El último baile": Neymar insinúa su despedida definitiva de los Mundiales

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El astro brasileño Neymar Jr. ha dejado entrever que la Copa del Mundo de 2026 marcará el punto final de su trayectoria en esta prestigiosa competición. A través de una breve, pero contundente interacción en redes sociales, el delantero encendió la nostalgia de sus seguidores.

Todo comenzó este sábado, cuando la cuenta oficial de la FIFA publicó un emotivo tributo fotográfico dedicado al jugador. El organismo compartió un montaje que mostraba la evolución del atacante a través del tiempo y de sus distintas participaciones mundialistas.

La interacción con la FIFA

Las cuatro fotografías ilustraban a Neymar en su versión actual, contrastada con sus actuaciones en los Mundiales de Qatar 2022, Rusia 2018 y Brasil 2014. La publicación fue acompañada de un afectuoso mensaje por parte de la institución: «Lo hemos visto crecer».

Ante este homenaje virtual, el talentoso futbolista no dudó en reaccionar en la sección de comentarios de la plataforma. Su respuesta fue directa, contundente y escrita en inglés: «The last dance» (el último baile), desatando una ola de especulaciones.

Esta icónica frase elegida por el brasileño tiene un profundo peso en el mundo del deporte moderno. Es una clara evocación al aclamado documental homónimo que relata el último y glorioso título de la NBA conquistado por Michael Jordan con los Chicago Bulls.

El sorpresivo llamado de Ancelotti

El mensaje de Neymar cobra aún más relevancia por el contexto de su reciente regreso a la selección nacional. A sus 34 años, el delantero protagonizó la gran sorpresa en la lista definitiva del actual seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti.

Su convocatoria desató la euforia en las calles de su país tras un largo periodo de incertidumbre. Diversas agencias de noticias captaron imágenes de grupos de aficionados celebrando apasionadamente el llamado del histórico "10" para el torneo norteamericano.

Superando la adversidad

El camino para llegar a este Mundial no fue nada sencillo para la estrella sudamericana. Su inclusión en la plantilla marca un retorno de ensueño tras haber estado más de dos años completamente ausente de las convocatorias de la selección nacional.

Neymar no se enfundaba la icónica camiseta 'verdeamarela' desde que sufrió una gravísima lesión en el año 2023. Ahora, recuperado de sus dolencias físicas y contra todo pronóstico, buscará despedirse del torneo por todo lo alto guiando a su país hacia el anhelado hexacampeonato.