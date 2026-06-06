La FIFA flexibiliza sus reglas: permitirá el ingreso de botellas de agua en el Mundial

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La FIFA anunció este viernes una importante modificación en sus estrictas políticas de acceso para la próxima Copa del Mundo. Pensando en el bienestar de los aficionados, ahora se permitirá el ingreso de botellas de agua personales a los recintos deportivos.

Originalmente, la organización había prohibido la entrada de cualquier tipo de envase en las 16 sedes del torneo norteamericano. Esta restricción generó alarmas, ya que varios de estos estadios cuentan con poca o ninguna sombra para proteger al público del inclemente sol del verano.

¿Qué tipo de envases estarán permitidos?

A través de sus redes sociales, la máxima autoridad del fútbol mundial detalló las nuevas condiciones para los fanáticos. Los espectadores podrán llevar una botella de agua desechable, siempre y cuando sea de plástico blando y se mantenga sellada de fábrica.

Asimismo, la organización estipuló un límite de tamaño para estos recipientes. El envase no podrá superar los 590 mililitros de capacidad (aproximadamente 20 onzas) y la medida aplicará para los partidos celebrados en Estados Unidos y Canadá.

La seguridad como prioridad

Heimo Schirgi, director de operaciones de la FIFA, explicó en un video institucional la razón detrás de las limitaciones a los envases. El directivo enfatizó que las botellas de agua reutilizables de material rígido seguirán prohibidas "por motivos de seguridad".

Para evitar contratiempos en los anillos de seguridad, el organismo fue categórico en su postura. "Para evitar cualquier duda, no se permite introducir botellas de agua reutilizables en el estadio", subrayó la FIFA en su comunicado oficial.

Críticas y el factor climático

Esta flexibilidad en el reglamento llega tras los reclamos de diversos grupos de aficionados, destacando la presión ejercida por seguidores ingleses. Ellos exigían garantías para poder hidratarse adecuadamente ante el calor extremo que se pronostica para el torneo.

La controversia surgió porque el reglamento inicial de los estadios permitía envases transparentes de hasta un litro, pero una actualización del "Código de Conducta" restringió esta norma. Ante las quejas por la falta de agua gratuita, la FIFA tuvo que dar marcha atrás y buscar un punto de equilibrio.