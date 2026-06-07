Fin a la polémica: James promete su camiseta a la hija del presidente Petro

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El capitán de la selección colombiana, James Rodríguez, envió un cálido y atento mensaje a Antonella Petro, la hija menor del presidente Gustavo Petro. Esto ocurrió tras la controversia desatada por un supuesto desaire del jugador hacia la joven.

El malentendido tuvo lugar durante la entrega del pabellón nacional, en el evento de despedida del equipo antes de su viaje al Mundial en Estados Unidos. Para calmar las aguas, el astro del fútbol decidió contactar directamente a la adolescente.

La promesa del capitán colombiano

La propia joven de 17 años, quien se autodenomina como la seguidora número uno de la selección, hizo público este mensaje.

"Antonella, esa foto va. Adicional cuenta con mi camiseta, dime ¿dónde te la hago llegar?", le escribió el mediocampista. "Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros", expresó. "Todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial… Nos vemos pronto", concluyó.

La admiración intacta de Antonella

La comunicación del futbolista surgió luego de que la hija del mandatario publicara un video aclarando la situación. En su grabación, la joven confesó que uno de sus mayores anhelos siempre había sido fotografiarse junto a su gran ídolo.

A pesar de no lograr su objetivo inicial en la tarima, Antonella afirmó sentirse profundamente emocionada por tenerlo cerca. Aseguró que su admiración sigue intacta y relató anécdotas de su infancia que evidencian su fanatismo por el jugador.

"El primer gol que celebré en toda mi vida fue tuyo, James, en el Mundial de 2014 contra Uruguay, donde metiste un gol de volea", recordó con nostalgia la joven, añadiendo que incluso solía imitar sus icónicas celebraciones.

Aclarando el malentendido virtual

Para cerrar el tema con un toque de humor y cercanía, el talentoso jugador justificó por qué no atendió la solicitud de la adolescente de forma inmediata. "La próxima me hablas más fuerte, abrazo", le sugirió amigablemente.

El acalorado debate virtual se había encendido el pasado jueves. Durante la ceremonia oficial, las cámaras captaron a Antonella acercándose tímidamente a James para pedirle una fotografía y un autógrafo, pero en medio del bullicio el jugador no se percató.

En las imágenes difundidas, se veía al futbolista saludando a otros asistentes mientras la joven esperaba a sus espaldas. Esto provocó una avalancha de reacciones de internautas que acusaron injustamente al capitán de ignorarla de forma deliberada.

Ante la ola de críticas inmerecidas, la Federación Colombiana de Fútbol tuvo que intervenir este viernes. El organismo expresó su total respaldo al jugador y rechazó de forma categórica cualquier tipo de asedio o descalificación contra el plantel.