Apple TV marca un hito: transmitirá un partido de la MLS grabado totalmente con iPhones

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Este sábado, Apple TV llevará la producción deportiva a un nuevo nivel. En un movimiento sin precedentes, la plataforma transmitirá en directo el partido entre Los Angeles Galaxy y el Houston Dynamo FC, en el Dignity Health Sports Park de California, utilizando exclusivamente dispositivos iPhone 17 Pro para capturar toda la acción.

Este experimento no surge de la nada; es la evolución de una estrategia iniciada el año pasado con las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). Si bien en 2025 se integraron fragmentos grabados con iPhones en algunas transmisiones, el encuentro de este sábado marca el primer evento deportivo de alto nivel que dependerá al 100% de esta tecnología móvil para su cobertura integral.

Las ventajas de la versatilidad móvil

De acuerdo con Apple, la apuesta busca ofrecer una calidad de video de nivel profesional, combinada con nuevas perspectivas dinámicas. Gracias al tamaño compacto y la ligereza de los iPhone 17 Pro, el equipo de producción podrá acceder a ángulos y tomas de cámara más cercanos a los jugadores, algo que las cámaras de televisión tradicionales, por su peso y volumen, dificultan.

La compañía ha señalado que la respuesta de los espectadores ante las pruebas previas fue sumamente positiva, lo que ha impulsado la integración de esta tecnología como un elemento habitual en otras coberturas de la MLS, validando que la calidad de imagen cumple con las exigencias del público actual.

Contexto de la alianza entre Apple y la MLS

Este despliegue tecnológico llega en un momento clave: es el último partido de la temporada regular antes de que la Major League Soccer haga una pausa para dar paso a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este torneo, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio en sedes de Norteamérica, contará con la participación de 48 naciones y es el evento futbolístico más esperado del año.

La relación entre ambas entidades es sólida y de largo plazo. En 2022, Apple y la MLS firmaron un acuerdo de 10 años para ofrecer transmisiones exclusivas de la liga. Lo que comenzó como un modelo de suscripción específico ha evolucionado, facilitando el acceso a todos los suscriptores actuales de Apple TV.

La expansión de Apple en el deporte

Desde el lanzamiento de Apple TV en 2019, la plataforma ha transformado su modelo de negocio para consolidarse en el sector deportivo. Más allá de su acuerdo con la MLS, la compañía ha fortalecido su catálogo este año al adquirir los derechos globales exclusivos de la Fórmula 1, un movimiento que refuerza su ambición de competir con las grandes cadenas tradicionales.

Un detalle distintivo de este servicio sigue siendo su modelo de monetización: mientras que Apple TV se ha caracterizado por ofrecer entretenimiento general sin publicidad, las transmisiones deportivas en vivo mantienen los anuncios como un componente integral, manteniendo el formato estándar de la industria para este tipo de eventos.