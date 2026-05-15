MLS: La MLS establece un nuevo récord de goles en una sola jornada

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La Major League Soccer vivió una noche sin precedentes en la que las ofensivas superaron cualquier registro previo. Con un total de 58 anotaciones, la liga estadounidense alcanzó su cifra más alta de goles para una sola fecha de competencia, superando marcas que parecían difíciles de batir en el corto plazo.

Una noche de festejos incesantes en Estados Unidos

El registro alcanzado este miércoles supera por un tanto la marca anterior de 57 goles, la cual se había logrado en dos ocasiones: el 13 de septiembre de 2025 y el 6 de agosto de 2022.

La jornada se caracterizó por marcadores abultados en varios frentes, lo que permitió que el conteo global subiera de forma constante desde los primeros encuentros de la costa este hasta el cierre de la actividad en el Pacífico.

El desglose de una cifra sin precedentes

A diferencia de otras jornadas donde la cifra se concentra en dos o tres partidos con goleadas de escándalo, en esta ocasión la producción fue distribuida, con una media que superó los tres goles por encuentro en la mayoría de las sedes.

El récord en el ecosistema de la MLS

Superar la barrera de los 57 goles, establecida apenas el año pasado, indica que el ritmo de anotación en Norteamérica no ha tocado techo.

Comparativa con registros anteriores

La marca de 57 goles del 2025 fue el último gran referente. Sin embargo, la evolución de los equipos y la expansión de la liga han generado un escenario propicio para que este nuevo récord de 58 tantos se estableciera antes de lo previsto.