Messi hace historia en la MLS: 100 contribuciones de gol en tiempo récord

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Lionel Messi sigue reescribiendo los libros de historia en Estados Unidos. Tras liderar la victoria del Inter Miami por 4-2 ante el Toronto FC, el astro argentino se convirtió en el jugador que más rápido ha alcanzado las 100 contribuciones de gol (goles + asistencias) en toda la historia de la MLS.

La Pulga necesitó apenas 64 partidos de temporada regular para sumar 59 goles y 41 asistencias, dejando atrás la marca de 95 registros que ostentaba el italiano Sebastián Giovinco. Si sumamos todas las competiciones, el impacto del rosarino es estratosférico: 87 goles y 57 asistencias en solo 101 encuentros.

Conexión argentina y dominio en Toronto

El encuentro en el BMO Field no solo fue el escenario del récord de Messi, sino también de una sinergia envidiable con Rodrigo De Paul. El mediocampista abrió el marcador al minuto 44 con un tiro libre que, tras rebotar en la barrera, él mismo sentenció con un disparo ajustado al poste.

Lo curioso de la jornada fue ver a Messi ceder la ejecución de los tiros libres directos a De Paul, quien ha encontrado su faceta goleadora este año. La ventaja se amplió tras el descanso cuando ambos habilitaron a Luis Suárez, quien no perdonó en el área para firmar el 2-0 transitorio y alcanzar su gol número 32 con la camiseta rosa.

Goleada sellada y racha imparable como visitante

El Inter Miami demostró una profundidad de plantilla notable con el ingreso de Sergio Reguilón. El lateral, en apenas su tercer partido, aprovechó una asistencia precisa de Messi al minuto 73 para poner el 3-0. Poco después, se invirtieron los roles: De Paul asistió a Messi para que el capitán anotara su noveno gol de la campaña, quedando a un solo tanto del liderato de goleo de la liga.

Pese a que el joven Emilio Aristizábal maquilló el resultado para Toronto con un doblete en los minutos finales, la victoria nunca estuvo en riesgo. Con este resultado, el equipo de Florida extiende su racha de victorias consecutivas como visitante a seis, un bálsamo necesario tras la reciente inestabilidad mostrada en su estadio, el Nu Stadium.

El fenómeno Messi detiene el juego

Como ya es costumbre, la seguridad se vio desbordada en un par de ocasiones. El partido tuvo que interrumpirse debido a que varios aficionados saltaron al terreno de juego con el único objetivo de conseguir una foto o un abrazo del argentino.

Con este triunfo, el Inter Miami (6-2-4) se consolida en la parte alta de la tabla, impulsado por un Messi que no solo juega, sino que redefine los límites de la liga en cada jornada.