La sanción del Real Madrid a Valverde y Tchouaméni sería ilegal

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El conflicto interno que sacudió al Real Madrid tras la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni parece haber entrado en una fase de tensa calma.

Sin embargo, el anuncio oficial de las sanciones económicas realizado por el club el pasado viernes ha levantado una polvareda jurídica que pone en duda la legitimidad de las multas impuestas. A pesar de que el club cerró el expediente extraordinario con una multa económica, diversos expertos legales señalan que la cuantía de la sanción podría ser ilegal.

La normativa que rige estas situaciones es el convenio colectivo suscrito entre LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), el cual establece límites muy estrictos sobre las retenciones salariales que un club puede aplicar a sus trabajadores.

Todo apunta a que la cifra impuesta por la directiva blanca excede notablemente el máximo aplicable por convenio para faltas graves o muy graves. En términos estrictamente jurídicos, la sanción carecería de base legal, lo que otorgaría a los futbolistas el derecho de impugnarla ante las autoridades competentes.

Denuncia descartada

Sin embargo, pese a tener argumentos legales para denunciar al club por esta práctica, una medida habitual en casos de esta gravedad para forzar una negociación, tanto el uruguayo como el francés han decidido no emprender acciones legales.

Fuentes cercanas al vestuario aseguran que ambos jugadores han aceptado el castigo sin rechistar. La intención de los futbolistas es zanjar el episodio lo antes posible para no desestabilizar más a un equipo que ya atraviesa una crisis deportiva y que está a las puertas de una posible reestructuración técnica.

El hecho de que el Madrid aplique multas por encima de lo permitido no es nuevo en el fútbol de élite cuando se busca enviar un mensaje contundente de autoridad. Al aceptar la sanción, Valverde y Tchouaméni han priorizado el "perdón" institucional por encima de sus derechos laborales, dando por cerrado uno de los capítulos más tensos de la temporada en Valdebebas.